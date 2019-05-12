Ardahan'da taş ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi ağır yaralandı
Ardahan Çataldere Köyü'nde bir taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır şekilde yaralandı.
Ardahan'da taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır şekilde yaralandı | Fotoğraf: Deniz Baslı/DHA
Ardahan'ın Çataldere Köyü'nde bir taş ocağında yaşanan patlamada 4 işçi ağır yaralandı.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin Çataldere Köyü'nde bulunan Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu. Patlamada, taş ocağındaki işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. (Ardahan/DHA)
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