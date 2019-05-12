Lipton’da işçi dayanışması güçleniyor: Direne direne kazanacağız!

Ali Osman ERTAŞ

Artvin

Lipton işçilerinin, iş akitlerinin askıya alınmasına karşı başlattığı direniş 5. günü geride bıraktı. Arhavi halkı fabrika işçilerine sahip çıkarken Fındıklı ve Pazar’daki Lipton Çay Fabrikası işçileri, dayanışma için Arhavi’deydi. İşçiler, arkadaşlarının işe alınmaması halinde Fındıklı ve Pazar’daki fabrikalarda iş yavaşlatma eylemine başlayacaklarını duyurdu. Şirket yetkililerinin Arhavi’ye gelip işçi temsilcileri ile görüşmeleri bekleniyor.

Çay alım sezonu yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan ve Tek Gıda-İş sendikasının örgütlü olduğu Lipton Çay Fabrikasında işçilerin iş haklarının askıya alınmasına karşı önceki gün saat 21.00’de eylem yapıldı. Eyleme Pazar ve Fındıklı Lipton Çay fabrikalarının işçileri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Eylemde konuşan AKP Arhavi İl Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akalın, Lipton yetkilileriyle görüştüklerini, bugün ya da yarın gelerek görüşme yapılacağı bilgisini verdi. Akalın, “Bu fabrikanın kapanmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Tek Gıda-İş Şube Başkanı Yüksel Güven de “Çalışanlar evlerine gidemiyor. Çocuklar annelerine ‘Babamız niye gelmedi?’ diye soruyorlar. Biz bu fabrikaya 20 yılımızı verdik. Bunu mu yapmalıydın? Çalışanlar tam da paralarının olmadığı bir anda 'çalışma başlıyor' diye düşünürken fabrikanın üretime geçmeyeceğini duyduk. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ve direne direne kazanacağız” dedi.

İşçilerin sloganlarla destek verdiği konuşmaların ardından işçiler ve onlara desteğe gelenler hep birlikte tulum eşliğinde horon oynadılar.