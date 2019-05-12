Nihan’ı öldüren kişiye sadece 3 yıl 9 ay hapis

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 2017 yılında karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen 16 yaşındaki Nihan Eren’e çarpan ve hayatını kaybetmesine neden olan Tahsin Özden hakkında Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Tahsin Özden karar sonucunda 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tahsin Özden'in dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili tanıkların da benzer ifadeleri kullandığı belirtilen iddianamede, sürücü Tahsin Özden'in, şikâyetçi ve tanık ifadeleri, şüpheli ifadesi, kaza tespit ve bilirkişi raporları incelendiğinde tam kusurlu olduğu aktarıldı.

MAHKEME "İYİ HAL" İNDİRİMİ İLE CEZAYI DÜŞÜRDÜ

Hakim, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere Tahsin Özden'i önce 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın duruşmadaki "iyi hali" nedeniyle ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Tahsin Özden'in sürücü belgesine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Nihan Eren'in babası Mehmet Eren ise cezayı az bularak karara tepki gösterdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Mehmet Eren, 16 yaşında kızını toprağa verdiğini belirterek, “Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Koca koca adalet saraylarını yapmışlar. Boşa yapmışlar, hakimler savcılar koymuşlar. Yasalar yetersiz" diye konuştu.

Ailenin avukatı Erhan Baban da kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Diğer yandan Anne Name Eren, sosyal medya hesabında, kızının yaşamını yitirmesinin ardından organlarını bağışladıklarını hatırlatarak, "Organ nakli hayat kurtarır. Kuzumun, Nihanım’ın organları Berke'de hayat buldu. Allah'ım bu yavruya sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" diyerek, Nihan Eren ve Berke'nin fotoğraflarını paylaştı.

9 Haziran 2017'de Tahsin Özden yönetimindeki otomobil, önce bir araca, ardından yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e çarpmıştı. Yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihan Eren, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti. (HABER MERKEZİ)