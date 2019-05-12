Diyarbakır'da bu yıl 8-12 Mayıs tarihleri arasında 7’ncisi düzenlenen FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi. Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen festivalde öne çıkan, göç ve kadınların direniş ve yeni bir dünya yaratma hikayeleriyle iki tema oldu. Festivale kadın yönetmenler damgasını vurdu.

44 belgesel film ÇandAmed Sinema Salonu ve TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nde izleyiciyle buluştu. Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği Üyesi Rojhilat Aksoy, festivalin politik süreçten bağımsız olmadığını kayyumla birlikte festivali düzenleme noktasında çeşitli sıkıntıların olmasına rağmen, dernek ve STK’lerin desteği ve kendi çabalarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aksoy “Belgeselciler filmlerini festivallere göndermekte çok zorlanıyorlar. Politik, muhalif yanı oluyor ve sansürü de kendisiyle getiriyor bu durum. Türkiye’de gösterim hakkı bulamıyorlar. FilmAmed Belgesel Film Festivali de buna zemin oluşturuyor. Bu festival Alternatif bir festival” dedi.

Bu yıl kadın direnişi temasının yanı sıra kadın yönetmenlerinin damgasını vurduğunu ifade eden Aksoy, “Festivalde 44 filmden, 20 filmin yönetmeni kadın. Bu gerçekten motivasyonumuzu arttıran bir durum oldu. Kadınların kendi hikayelerini kendileri çekmesi onore edici bizim açımızdan” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)