Şule Çet hayatını kaybettiği yerde anıldı, davaya çağrı yapıldı

Şule Çet’in hayatını kaybettiği Yelken Plaza önünde bir anma gerçekleştiren Şule Çet için Adalet Ekibi, 15 Mayıs günü gerçekleşecek duruşma öncesi kamuoyuna davanın takipçisi olma çağrısında bulundu.

Şule Çet için Adalet Ekibi, Şule Çet’in hayatını kaybettiği Yelken Plaza önüne giderek anma gerçekleştirdi. Şule Çet için Adalet Ekibi adına bir açıklama okuyan Tülay Eker, Şule Çet cinayetinin ne ilk ne de son kadın cinayeti olduğunu ifade etti.

Katillerin ve tecavüzcülerin korunduğu bugünkü adalet sisteminde, Şule’nin katillerinin hak ettikleri cezayı almaları için en başından beri canla başla çalışıldığına dikkat çeken Eker, avukatlar Umur Yıldırım ile Ferhat Gebeş’e de teşekkür etti.

Eker, 15 Mayıs günü gerçekleşecek olan ikinci duruşmaya da çağrı yaparak “Başka Şuleler ölmesin diye çıktığımız bu yolda tüm partilerden, derneklerden ve basın mensuplarından bu davanın takipçisi olmalarını rica ediyoruz” dedi. Anmada, Şule’nin yaşamını yitirdiği yere de karanfiller bırakıldı.

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in davasında ilk duruşması 6 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şule Çet’in ölümüne ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması kararıyla duruşma 15 Mayıs’a ertelendi. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel