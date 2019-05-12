Eğitim Sen Gaziantep Şubesinden "Eğitimin Sorunları" başlıklı panel

Eğitim Sen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Eğitimin Sorunları: Mesleğimiz, Eğitim, Öğrencilerimiz ve Geleceğimiz” başlıklı panele Eğitim Sen Eş Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Evrensel Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Adnan Gümüş katıldı.

“ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI DEVAM EDECEK”

Panelde ilk olarak Feray Aytekin söz aldı. "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" üzerine söze başlayan Aytekin, AKP'nin 2002'den bu yana uyguladığı eğitim politikasının eğitim vizyonuyla değişmeyeceğini vurguladı. AKP'nin özelleştirme politikalarının devam edeceğini söyleyen Aytekin "Eğitime ayrılan bütçe, geçen senenin dahi yarısına düşmüş. Yüzlerce velinin itirazına rağmen okullar imam hatiplere dönüştürülmeye devam ediyor. 2002 yılında özel okul oranı %2 ya da %3 iken şimdi %25'lerde. Özel meslek liseleri de arttı. Meslek liseleri tamamen sermayenin eline bırakıldı ve öğrenciler bu okullarda 9. sınıftan itibaren çalışmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR KADROLAŞMASI DEVAM EDECEK" VURGUSU

Sınav sonrası mülakat uygulamasına da dikkat çeken Aytekin "KPSS’nin devamında da mülakat getirildi. Sınavda birinci olan arkadaşımız dahi atanamadı. Üniversite sınavı sonrasına bile mülakattan bahsediliyor. Eğitimde iktidarın kadrolaşmaya devam edeceğini görüyoruz" dedi. Eğitim öğretimde müfredatın bilimsellikten uzaklaşmasına da dikkat çeken Aytekin "Müfredat bilimi terk ediyor ve sermayenin ihtiyacına göre hazırlanıyor. Vakıf ve derneklerle protokol imzalanıyor. Kamusal eğitim devletin sorumluluğunda olmasına rağmen bu protokollerle suç işleniyor. Anayasaya aykırı olduğu için bu durumun takipçisi olacağız ve dava açmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI

Tüm bu uygulamalara karşı Eğitim Sen olarak 24 Mayıs'ta Ankara'da miting gerçekleştireceklerini belirten Aytekin "Çağrımız eğitimdeki olumsuzluklara karşı mücadele çağrısıdır. Öğrencilerimiz ve velilerimizle alanlarda olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

“EĞİTİMDE ADİL OLUNMALI”

Panelde daha sonra söz alan Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Adnan Gümüş oldu. Üniversitelerdeki yabancı öğrenci kontenjanı sınırlamasının kaldırılmasına dikkat çeken Gümüş, yabancı uyruklu öğrencilerin toplam kontenjanının önceden %50sini oluşturduğunu, artık bu sınırın kaldırıldığını söyledi. Yabancı uyruklu öğrenciler için pek çok kaynak yaratıldığını, ücretsiz konaklama ve burs sağlandığını belirten Gümüş “Kendi öğrencilerimize burs da vermiyoruz, geri ödemeli kredi veriyoruz. Bursların çoğu ilahiyat öğrencilerine ve bir küçük gruba veriliyor. Bu konuda adil davranılmalı fakat bu durum Türkiye’nin uzun vadeli stratejileriyle alakalı” dedi.

SURİYELİ SIĞINMACALARIN EĞİTİME DEVAM ETME ORANI DÜŞÜK

Eğitim öğretim çağında olan Suriyeli mültecilere de değinen Gümüş, “Bu çağda 1 milyon 47 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunların 647 bini eğitim hayatına devam eder vaziyette. Lise çağında olan Suriyeli sığınmacıların ise sadece %20'si okuluna devam ediyor. Yani lise çağına gelen Suriyeli sığınmacıların %80’i eğitimine devam etmiyor. Bu, ülkemiz için büyük bir problem” ifadelerini kullandı. (Antep/EVRENSEL)