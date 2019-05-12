TGS Ankara Şubesi'nin yeni yönetimi seçildi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Türk-İş'e Genel Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurulu'nun açılışında konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecilik mesleğinin baskı altında olduğunu belirterek cezaevlerinde 142 gazetecinin bulunduğunu söyledi. Ekonomik krizle birlikte işten atmalar ve ekonomik sorunların da arttığını ifade eden Durmuş, "Bugün gazeteciler yoksulluk sınırının altında çalışmak zorunda kalıyor. Ancak bu örgütlenme eğilimini de artıyor. Hem üye sayısındaki artış hem de toplu sözleşmelerle sendikamız ciddi adımlar atıyor. Hep birlikte mücadele etmezsek gazetecilikten bahsedemeyeceğiz. Ankara şubemizin kongresinin de bu mücadeleye katkısının olmasını diliyoruz" dedi.

TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, gazetecilik kadar sendikacılık açısından da zor bir dönem olduğunu ifade etti. Yönetimde oldukları üç yıl boyunca gazetecilere, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların arttığını dile getiren Tartanoğlu, "İşyerlerimize el konulduğunu, meslektaşlarımızın yargılandığını, tutuklandığını gördük. 9 aydan fazla hapis yatan gazeteciler istinaf mahkemesinin onaylamasıyla yine cezaevine girdiler" dedi. İşsizliğin arttığına dikkat çeken Tartanoğlu, ekonomik soruların da gazetecileri kuşattığını söyledi. Tüm bu sorunları örgütlülük ve dayanışma ile aşmaya çalıştıklarını belirten Tartanoğlu, yeni yönetime de başarılar diledi.

Ardından yapılan seçimlerde şube yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve üst kurul delegeleri belirlendi.

Tek listeyle gerçekleşen seçimlerde TGS Ankara Şube Yönetim Kurulu'na seçilen isimler şöyle; Esra Koçak Mayda, Emine Kaplan, Tamer Arda Erşin ve Sibel Hürtaş. (Ankara/EVRENSEL)

TGS: Gazeteciler tutuklu, işsiz ve güvencesiz