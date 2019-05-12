TGS Ankara Şubesinde yeni yönetim seçildi, İzmir Şubesi güven tazeledi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi ve İzmir Şubesi Olağan Genel Kurullarını gerçekleştirdi. Ankara Şubesi yönetim kuruluna Esra Koçak Mayda, Emine Kaplan, Tamer Arda Erşin ve Sibel Hürtaş seçildi. İzmir Şubesinde ise Halil İbrahim Hüner, Engin Tatlıbal, Esra Kapar ve Belma Yücel’den oluşan yönetim ibra edilerek yeniden seçildi.

TGS ANKARA ŞUBESİ GENEL KURULUNDAN ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

TGS Ankara Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Türk-İş'e Genel Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurulu'nun açılışında konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecilik mesleğinin baskı altında olduğunu belirterek cezaevlerinde 142 gazetecinin bulunduğunu söyledi. Ekonomik krizle birlikte işten atmalar ve ekonomik sorunların da arttığını ifade eden Durmuş, "Bugün gazeteciler yoksulluk sınırının altında çalışmak zorunda kalıyor. Ancak bu örgütlenme eğilimini de artıyor. Hem üye sayısındaki artış hem de toplu sözleşmelerle sendikamız ciddi adımlar atıyor. Hep birlikte mücadele etmezsek gazetecilikten bahsedemeyeceğiz. Ankara şubemizin kongresinin de bu mücadeleye katkısının olmasını diliyoruz" dedi.

TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, gazetecilik kadar sendikacılık açısından da zor bir dönem olduğunu ifade etti. Yönetimde oldukları üç yıl boyunca gazetecilere, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların arttığını dile getiren Tartanoğlu, "İşyerlerimize el konulduğunu, meslektaşlarımızın yargılandığını, tutuklandığını gördük. 9 aydan fazla hapis yatan gazeteciler istinaf mahkemesinin onaylamasıyla yine cezaevine girdiler" dedi. İşsizliğin arttığına dikkat çeken Tartanoğlu, ekonomik soruların da gazetecileri kuşattığını söyledi. Tüm bu sorunları örgütlülük ve dayanışma ile aşmaya çalıştıklarını belirten Tartanoğlu, yeni yönetime de başarılar diledi.

Ardından yapılan seçimlerde şube yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve üst kurul delegeleri belirlendi.

Tek listeyle gerçekleşen seçimlerde TGS Ankara Şube Yönetim Kurulu'na seçilen isimler şöyle; Esra Koçak Mayda, Emine Kaplan, Tamer Arda Erşin ve Sibel Hürtaş.

İZMİR'DE YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda Halil İbrahim Hüner, Engin Tatlıbal, Esra Kapar ve Belma Yücel’den oluşan İzmir Şubesi yönetimi ibra edilerek, yeniden seçildi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş’un Divan Başkanlığı, TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya ve Ege Telgraf Gazetesi Muhabiri Yağmur Gülü’nün Divanı Üyeliğini yürüttüğü genel kurulda, üç yıllık TGS İzmir Şubesi çalışma raporu ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

97 üyeden 64’ünün katılarak oy kullandığı kongrede, yönetim kurulu asil üyeliği Halil İbrahim Hüner, Engin Tatlıbal, Esra Kapar ve Belma Yücel’den oluştu. Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Aylin Süphandağlı, Sercan Özipekçi, Yusuf Özkan, Haluk Yıldız seçildi.

Diğer kurullar şöyle:

Denetleme Kurulu Asil: Nevit Tokdemir, Özer Akdemir, Berna Sever,

Denetleme Kurulu Yedek: A. Buğra Tokmakoğlu, Bilal Çelik, Mazlum Vesek,

Disiplin Kurulu Asil : Hakan Dirik, Nezih Bilger, Akın Kara,

Disiplin Kurulu Yedek : Caner Tok, Yasemin Topçu, Handan Yağmur,

Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri: H. Okan Yüksel, Halil İbrahim Hüner, Hakan Dirik, Nevit Tokdemir, Nezih Bilger, Aylin Süphandağlı, Kader Ergin, Esra Kapar, Yusuf Özkan, Engin Tatlıbal, Caner Tok, Handan Yağmur, Mutlu Yılmaz, Belma Yücel, Ümit Kartal ve Sinan Keskin .

TGS İzmir Şubesi yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev bölümü yapacak.

Güven tazeleyen yönetim kurulu, gerçekleşen genel kurulun TGS üyelerinin son yılların en yüksek katılımıyla yapıldığını anımsatarak, üyelere oy kullandıkları, sendikalarına, emeğe, birlik –beraberliğe sahip çıktıkları için teşekkür etti. (MEDYA SERVİSİ)

TGS: Gazeteciler tutuklu, işsiz ve güvencesiz