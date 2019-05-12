Venezuela'da sağcı lider Guaido, ABD ordusu ile ‘iş birliği’ istiyor

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağcı Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, temsilcisine ABD ordusu ile “iş birliği” konusunda görüşmesi talimatı verdiğini belirtti.

Guaido, bir grup askerle 30 Nisan’da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde rol aldığı için tutuklanan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için başkent Caracas’ın Baruta semtinde düzenlenen protesto mitinginde taraftarlarıyla buluştu.

Alfredo Sadel Meydanı'nda önceki mitinglerine oranla oldukça düşük sayıda Venezuelalıya hitap eden Guaido, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalarda bulundu.

Guaido, “Büyükelçimiz Vecchio’dan, direkt ilişki kurabilmek ve iş birliği için bir anlaşmaya varabilmek amacıyla Güney Komutanı Amiral Craig Faller ile derhal görüşmesini istedim” ifadelerini kullandı. Guaido, ayrıca ülkesinde Kolombiyalı silahlı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Kübalıların varlık gösterdiğini ve bu varlığın işgal anlamına geldiğini iddia etti.

FALLER "DAVET BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Ordusu Güney Komutanlığı 9 Mayıs'ta Twitter hesabından Faller'in Venezuela ordusu içindeki Guaido destekçileri ile konuşmak için Guaido'nun davetini beklediğine yönelik açıklamalarını paylaşmıştı. (DIŞ HABERLER)

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