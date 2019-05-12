Albayrak'ın ekonomi güzellemeleri: İstihdam artıyor, enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’teki Hafta Sonu programına katıldı. Ekonomik krizi dış saldırılara bağlamayı sürdüren Albayrak, enflasyonun düşeceğini ileri sürdü, "Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Cari açığın sıfıra doğru gittiğini savunan Albayrak, enflasyonda düşüş olacak açıklamalarını yineledi: “Bu ay sonu itibariyle cari dengede neredeyse sıfıra doğru gidiyoruz. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz. Bunu yaparken herkes farklı yorumlar yapıyor. Türkiye bu toparlanma dönemini nasıl yürütüyor. İhracatın kademeli artmaya devam edip, ihracat odaklı olmayan ithalatta köpüğün alınıp dengeli şekilde yüzde 5 daralmadan köpüğün gittiğini görüyoruz. İhracatın ithalat karşılama oranı yüzde 60’tan yüzde 86’lara çıktı. Ekonomi istihdamı noktasında şubat ayında adımlar atıldı.”

Albayrak'ın keskin düşüş bekledği enflasyon rakamlarının Kasım 2018- Nisan 2019 dönemindeki tablosu şöyle:

Albayrak’ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

“2018 Temmuz- Ağustos’ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013’ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, Mayısı takip eden süreçte entresan döneme girdi. Türkiye çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreçten geçti.”

“Enflasyon ve istihdam başta olmak üzere dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşamadığımız sürece Türkiye çok daha etkili, dengeli mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacak. 2020-2021 daha iyi olacak"

"Ocak ve şubattaki en kötü dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme gidiyoruz. Bu iyileşmeyi görüyoruz."

"Emeklilikle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz."

"(Erdoğan Trump görüşmesi) Son telefon görüşmesinde çok sıcak bir şekilde 'Son Avrupa turunun peşine ekleyebiliriz' diye bir diyalog geçmişti. Öyle olursa çok kısa olur. Daha uzatılabileceğimiz bir programa çevirelim noktasında temmuz ayı göründü. Tarih noktasındaki görüşmeler ki devletin protokolleri üzerinden devam ediyor. Tahmin ediyorum, söylenen, temmuz ayı gerçekleşme ihtimali yüksek." (EKONOMİ SERVİSİ)

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