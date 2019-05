Çocukları açlık grevinde olan anneler, Anneler Günü'nde de eylemde

Orhan KURUL

Diyarbakır

Diyarbakır'da, açlık grevindeki ve ölüm orucundaki tutsakların anneleri, açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için eylemlerine Anneler Günü'nde de devam ettiler. Batıkent kavşağında yapılan oturma eylemi ile başlayan buluşmaya Diyarbakır Barosu da destek verdi. HDP milletvekilleri Semra Güzel, Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir ve Özgürlük İçin Hukuçular Derneği de (ÖHD) eyleme destek verdi. Oturma eylemi sonrası açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Koşuyolu Parkı’nın kapatılmasını eleştirirken PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin de mutlak suretle kaldırılması gerektiğini söyledi.

CİHAN AYDIN: HERKESİN KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK HAKKI VARDIR

Oturma eyleminin ardından açıklama yapan Diyarbakır Baro başkanı Cihan Aydın, “Bugün Anneler Günü. Açlık grevindeki çocuklarının hayatlarından endişe duyan, günlerdir meydanlara çıkmaya çalışan, itilip kakılan, dövülen annelerin sesini duyurmak için buradayız” dedi. Diyarbakır Barosu olarak açlık grevlerini ve ölüm oruçlarını kutsamadıklarını belirten Aydın “Biz yaşam hakkını savunuyoru, yaşam hakkına dikkat çekmek için buradayız. Yaşam hakkının her koşulda, amasız, fakatsız savunulması için buradayız. Annelere yönelik ifade özgürlüğü hakkına dikkat çekmek için buradayız” dedi.

Polisin, Koşuyolu Parkı’na girişleri kapatmasını da eleştiren Aydın “Yanı başımızdaki bu parkta açıklamayı yapabilirdik ama anlaşılmaz bir şekilde, hukuksuz bir şekilde şu an gördüğünüz manzarayla karşı karşıyayız. Dileriz ki bu kentin tüm sokakları barışçıl gösterilere açılır, dileriz ki annelerimize yönelik kötü muamele son bulur” diye konuştu.

Diyarbakır Baro başkanı Cihan Aydın, devamında şu ifadeleri kullandı: Annelerin acı çekmemesi için, hiçbir annenin göz yaşının akmaması için buradayız. Bu mücadelemizi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Her koşulda, her şartta bu hukuk mücadelesinin yanındayız. Bütün talep, devletin kendi anayasasında olan bir yasayı uygulaması. Bütün bu acıların sebebi, herkesin hukuktan eşit şekilde faydalanmasını istemek. Biz de bu talebi tekrarlıyoruz. Herkesin kanun önünde eşitlik hakkı vardır. Mutlak suretle herkesin riayet etmesi gerekiyor bu eşitlik ilkesine. Bu tecrit ve izolasyonun bir an önce kalkması lazım. Halkların bir arada yaşaması için, barış içinde bir arada yaşamamız için bu elzem bir durumdur.

"ANNELER GÜNÜ BİZİM İÇİN KAPKARA BİR GÜNDÜR"

Fotoğraf: Orhan Kurul/Evrensel

Anneler adına açıklama yapan Aysel Ateş, “Anneler Günü bizim için kapkara bir gündür. Biz anneler buraya savaşa gelmiyoruz. Kolluk kuvvetlerine sesleniyoruz, biz anneler çözüm için geliyoruz. Bizim tek isteğimiz çocuklarımız ölmesin. Bizim çocuklarımız açlıktan ölürken Anneler Günü neyimize! Bütün vicdanlara sesleniyorum, kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun polis olsun, asker olsun herkese sesleniyorum; bizler birer anneyiz, canavar değiliz. Çocuklarımızın ölmemesi için meydanlara çıkıyoruz. Ben çocuğum için ölmeye de darbedilmeye de hazırım. Yerlerde sürüklendim, olsun, yine gelirim. Ben anneyim, ölümü bekliyorum. Ölümü bekleyen bir anne nasıl olur? Çözüm süreci başlasın, biz hazırız. Madem devlet büyüklerisiniz, madem bu ülkeyi yönetiyorsunuz, madem demokrasi ülkesiyiz. Gelin el ele verelim, birlik olalım, bu kini aramızdan süpürüp atalım. Ben anneyim, yaşatmak için her şeyin karşısında dururum” dedi.

Açıklamanın ardından, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) binası önüne yürüyen aileler, yürüyüş boyunca sık sık "İçerde, dışarda tecridi parçala", "Her yer zindan, her yer direniş" sloganlarını attılar.

