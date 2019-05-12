    • Çocukları açlık grevinde olan anneler, Anneler Günü'nde de eylemde

    Diyarbakır'da çocukları açlık grevindeki anneler, açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için eylemlerine Anneler Günü'nde de devam etti.

    12 Mayıs 2019 14:14
    Son Güncellenme Tarihi: 12 Mayıs 2019 16:08
    Paylaş

    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Diyarbakır'da, açlık grevindeki ve ölüm orucundaki tutsakların anneleri, açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için eylemlerine Anneler Günü'nde de devam ettiler. Batıkent kavşağında yapılan oturma eylemi ile başlayan buluşmaya Diyarbakır Barosu da destek verdi. HDP milletvekilleri Semra Güzel, Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir ve Özgürlük İçin Hukuçular Derneği de (ÖHD) eyleme destek verdi. Oturma eylemi sonrası açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Koşuyolu Parkı’nın kapatılmasını eleştirirken PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin de mutlak suretle kaldırılması gerektiğini söyledi.

    CİHAN AYDIN: HERKESİN KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK HAKKI VARDIR

    Oturma eyleminin ardından açıklama yapan Diyarbakır Baro başkanı Cihan Aydın, “Bugün Anneler Günü. Açlık grevindeki çocuklarının hayatlarından endişe duyan, günlerdir meydanlara çıkmaya çalışan, itilip kakılan, dövülen annelerin sesini duyurmak için buradayız” dedi.  Diyarbakır Barosu olarak açlık grevlerini ve ölüm oruçlarını kutsamadıklarını belirten Aydın “Biz yaşam hakkını savunuyoru, yaşam hakkına dikkat çekmek için buradayız. Yaşam hakkının her koşulda, amasız, fakatsız savunulması için buradayız. Annelere yönelik ifade özgürlüğü hakkına dikkat çekmek için buradayız” dedi.

    Polisin, Koşuyolu Parkı’na girişleri kapatmasını da eleştiren Aydın “Yanı başımızdaki bu parkta açıklamayı yapabilirdik ama anlaşılmaz bir şekilde, hukuksuz bir şekilde şu an gördüğünüz manzarayla karşı karşıyayız. Dileriz ki bu kentin tüm sokakları barışçıl gösterilere açılır, dileriz ki annelerimize yönelik kötü muamele son bulur” diye konuştu.

    Diyarbakır Baro başkanı Cihan Aydın, devamında şu ifadeleri kullandı: Annelerin acı çekmemesi için, hiçbir annenin göz yaşının akmaması için buradayız. Bu mücadelemizi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Her koşulda, her şartta bu hukuk mücadelesinin yanındayız. Bütün talep, devletin kendi anayasasında olan bir yasayı uygulaması. Bütün bu acıların sebebi, herkesin hukuktan eşit şekilde faydalanmasını istemek. Biz de bu talebi tekrarlıyoruz. Herkesin kanun önünde eşitlik hakkı vardır. Mutlak suretle herkesin riayet etmesi gerekiyor bu eşitlik ilkesine. Bu tecrit ve izolasyonun bir an önce kalkması lazım. Halkların bir arada yaşaması için, barış içinde bir arada yaşamamız için bu elzem bir durumdur.

    "ANNELER GÜNÜ BİZİM İÇİN KAPKARA BİR GÜNDÜR"

    Diyarbakır'da Anneler Günü'nde bir araya gelen anneler, 'Çözüm sürecine hazırız' dedi

    Fotoğraf: Orhan Kurul/Evrensel

    Anneler adına açıklama yapan Aysel Ateş, “Anneler Günü bizim için kapkara bir gündür. Biz anneler buraya savaşa gelmiyoruz. Kolluk kuvvetlerine sesleniyoruz, biz anneler çözüm için geliyoruz. Bizim tek isteğimiz çocuklarımız ölmesin. Bizim çocuklarımız açlıktan ölürken Anneler Günü neyimize! Bütün vicdanlara sesleniyorum, kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun polis olsun, asker olsun herkese sesleniyorum; bizler birer anneyiz, canavar değiliz. Çocuklarımızın ölmemesi için meydanlara çıkıyoruz. Ben çocuğum için ölmeye de darbedilmeye de hazırım. Yerlerde sürüklendim, olsun, yine gelirim. Ben anneyim, ölümü bekliyorum. Ölümü bekleyen bir anne nasıl olur? Çözüm süreci başlasın, biz hazırız. Madem devlet büyüklerisiniz, madem bu ülkeyi yönetiyorsunuz, madem demokrasi ülkesiyiz. Gelin el ele verelim, birlik olalım, bu kini aramızdan süpürüp atalım. Ben anneyim, yaşatmak için her şeyin karşısında dururum” dedi.

    Açıklamanın ardından, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) binası önüne yürüyen aileler, yürüyüş boyunca sık sık "İçerde, dışarda tecridi parçala", "Her yer zindan, her yer direniş" sloganlarını attılar.

    Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi

    Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi

    Diyarbakır’da açıklama yapmak isteyen annelere yine polis engeli

    Diyarbakır’da açıklama yapmak isteyen annelere yine polis engeli

    Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı

    Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Temelli: İstanbul’da seçim değil, demokrasi referandumu var
    SONRAKİ HABER

    Venezuela'da sağcı lider Guaido, ABD ordusu ile ‘iş birliği’ istiyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP’nin gizli ittifakı aşırı milliyetçi takımı, İstanbul seçimi için de seferber

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Makbul vatandaştan mahrum vatandaşa

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Tarih bizi nasıl anacak?

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    İstanbul'daki "bilinmeyen şey", Ankara'daki bilinenmiş meğer!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Malumun ilamı: VAR, krizi çözmedi; büyüttü

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Militarizmin değişmeyen hedefi

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Gül yüzlüler

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun | Çocuk yaşta evlendirilen annem...

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    MikroRNA temelli kalp krizi tedavisi

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Cin fikirli dahiler" meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Assange’a karşı savaş

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Umut olmazsa hayat olmaz

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Tepegözleri anlattı Odisseus
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı ayakkabısı bulundu
    Uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı ayakkabısı bulundu

    Bayburt’ta haber takibi sırasında uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

    Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 7 kişi yaşamını yitirdi
    Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 7 kişi yaşamını yitirdi

    Burkina Faso'nun Sanmatenga eyaletindeki bir Katolik kilisesine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Cumartesi Anneleri: Kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz
    Cumartesi Anneleri: Kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz

    Cumartesi Anneleri, TİHV ve İHD “Hakikat ve Adalet Plaza de Mayo’dan Galatasaray’a Gözaltında Kayıplar Mücadelesi” konferansı düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    DSP, yenilenen İstanbul seçimine katılmama kararı aldı
    DSP, yenilenen İstanbul seçimine katılmama kararı aldı

    31 Mart İstanbul seçiminin iptal edilmesi sonrası "Gereğini yapacağız" diyen DSP İstanbul seçimine katılmayacağını açıkladı.

    "ABD’nin İran için uçak gemisi göndermesi psikolojik savaş"
    "ABD’nin İran için uçak gemisi göndermesi psikolojik savaş"

    İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ABD’nin bölgeye savaş gemisi göndermesinin psikolojik savaş olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Çocukları açlık grevinde olan anneler, Anneler Günü'nde de eylemde
    Çocukları açlık grevinde olan anneler, Anneler Günü'nde de eylemde

    Diyarbakır'da çocukları açlık grevindeki anneler, açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için eylemlerine Anneler Günü'nde de devam etti.

    Mahpusların tedavi ve sohbet haklarına engel
    Mahpusların tedavi ve sohbet haklarına engel

    Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde kalan mahpuslar yaşadıkları kötü muameleyi Evrensel'e mektup göndererek anlattı.

    Albayrak'ın ekonomi güzellemeleri: İstihdam artıyor, enflasyon düşecek
    Albayrak'ın ekonomi güzellemeleri: İstihdam artıyor, enflasyon düşecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi için pembe tablo çizerek, “İstihdam artıyor, enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City
    Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Çin'de yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Çin'de yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası
    Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası
    GÜNCELLENDİ
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    Temelli: İstanbul’da seçim değil, demokrasi referandumu var
    Temelli: İstanbul’da seçim değil, demokrasi referandumu var

    HDP'nin “Zulme karşı direniyoruz, kazanacağız” sloganıyla düzenlediği Diyarbakır İl Kongresinde tecride ve savaşa son verilmesi çağrısı yapıldı.

    100 bin öğretmen açığı var, Bakan "Atama yok" diyor!
    100 bin öğretmen açığı var, Bakan "Atama yok" diyor!

    Devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve 5 yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerine dair önergeye olumsuz yanıt geldi.

    Nihat Hatipoğlu'dan canlı yayın şovu: 13 yaşında çocuk din değiştirdi
    Nihat Hatipoğlu'dan canlı yayın şovu: 13 yaşında çocuk din değiştirdi

    Medyatik ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki çocuk din değiştirdi.

    İsveç’te "terörü özendirdikleri" iddiasıyla 3 imam gözaltına alındı
    İsveç’te "terörü özendirdikleri" iddiasıyla 3 imam gözaltına alındı

    İsveç’te “terör eylemlerini özendirdikleri” iddiasıyla 3 imam gözaltına aldı. İmamların sınır dışı edilmesi talep ediliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

    Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'da evine girmek üzereyken sopalı saldırıya uğradı.

    Dünya Engelliler Haftası | Engelli kadınlar: Eksik değil farklıyız!
    Dünya Engelliler Haftası | Engelli kadınlar: Eksik değil farklıyız!

    Engelli kadınlar pek çok alanda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Evrensel'e anlattı.

    TÜPRAŞ işçilerinin kaderini kim belirleyecek?
    TÜPRAŞ işçilerinin kaderini kim belirleyecek?

    Turan Kara, TÜPRAŞ'ta Petrol-İş ile Koç'a adına KİPLAS arasında devam eden toplusözleşme sürecini Evrensel Pazar'a yazdı.

    RTÜK'ün Fox TV'ye verdiği ceza, iktidara yakın 6 kanala verdiğine eşit
    RTÜK'ün Fox TV'ye verdiği ceza, iktidara yakın 6 kanala verdiğine eşit

    RTÜK, 2018 Ocak ayından beri Fox TV’ye 19, Halk TV’ye 18 kez ceza verdi. Kurulun bu sürede iktidara yakın 6 kanala verdiği toplam ceza sayısı 19.

    Avrupa’da sosyal vaatler ve sosyal gerçekler
    Avrupa’da sosyal vaatler ve sosyal gerçekler

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta yaklaşan AP seçimleri, İran'ın nükleer kararı ve İngiltere’de yapılan yerel seçimlerin yankıları vardı.

    Asgari ücret 40 dolar azaldı: İşçiye zorla diyet yaptırılıyor
    Asgari ücret 40 dolar azaldı: İşçiye zorla diyet yaptırılıyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Nisan’da 367 dolar olan asgari ücretin 40 dolar azalarak 327 dolara gerilediğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı
    ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

    ODTÜ’de gerçekleştirilen 9. Onur Yürüyüşüne polis saldırdı. Saldırıda 22 kişi gözaltına alındı, 1 öğrenci plastik mermi ile yaralandı.

    Fikret Orman'dan cinsiyetçi açıklama: Karı gibi arkadan konuşurlar
    Fikret Orman'dan cinsiyetçi açıklama: Karı gibi arkadan konuşurlar

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın cinsiyetçi söylemi tepki çekti, Orman özür dilemek zorunda kaldı. 

    Bursa Barosu: Aynı iddiayla yargılananlar için de uygulanmalı
    Bursa Barosu: Aynı iddiayla yargılananlar için de uygulanmalı

    Bursa Barosu, AYM’nin ‘Çocuklar Ölmesin’ dediği için hapis cezası alan Ayşe Çelik’e ilişkin ihlal kararının emsal kabul edilmesini istedi.

    Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi
    Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi

    Diyarbakır Barosu, açlık grevindeki çocukları için eylem yapan annelere dönük polis saldırılarına tepki gösterdi.

    Ankara'da kaybolan İlhan Koman Heykeli yerine kondu
    Ankara'da kaybolan İlhan Koman Heykeli yerine kondu

    Ankara’da, kaybolan İlhan Koman Heykel'i yerine kondu. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

    Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı
    Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı

    Cumartesi Anneleri eylemlerinin 737’nci haftasında, evlatlarını bulamadan yaşamlarını yitiren annelerin Anneler Günü’nü kutladı.