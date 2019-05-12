ABD'de 40'tan fazla eyalet ilaç şirketlerine dava açtı

ABD'de 40'tan fazla eyalette beş yıl süren bir soruşturmanın ardından "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle 20'ye yakın ilaç firmasına dava açıldı.

Connecticut Başsavcısı William Tong, 40'tan fazla eyalet adına aralarında dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı.

Hakkında dava açılan ilaç firmaları kanser ve diyabet ilaçları da dahil 100'den fazla ilacın fiyatını bazı durumlarda yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyor.

ABD sağlık sistemi, dünyadaki en pahalı sağlık sistemlerinden biri olmasına rağmen hizmet kalitesi ve verimliliği açısından da son derece kötü olmakla eleştiriliyor. (New York/AA)