"İSG uzmanlarına bağımsız çalışma güvencesi verilmeli"

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi, Hukuk Seminerlerinin 4’üncüsünü gerçekleştirdi. İş kazalarının hukuki sonuçlarının tartışıldığı seminerde Kocaeli İSİG Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat İrfan Taşkın konuştu.

MMO Kocaeli Şube konferans salonunda gerçekleştirilen hukuk seminerine iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yanı sıra mühendisler de katıldı. Çalışma hayatının sorunlarının İSG uzmanlarına bağımsız çalışma güvencesi verildiği takdirde çözülebileceğini söyleyen Taşkın, 6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan bahsetti.

“YASA GÜVENCE SAĞLAMIYOR”

6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 maddesinin İSG uzmanlarının çalışma şartlarını tanımladığını belirten Taşkın, “Yasa, ‘İş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür’ diyor. Fakat işverenler buna izin vermiyor. Bu yasa ile işverenlerin emniyet sibopları genişletildi ve siz İSG uzmanlarına ise bir güvence getirmedi. Mesleğinizin gerektirdiği etik ilkeler çerçevesinde çalışmanız işverenin işine gelmiyor, 1 yıllık ücretinizi ödüyor sizi işten kolaylıkla çıkarıyor. Böyle olunca, işveren kendi otoritesini sınırlandıran İSG uzmanını işten çıkartıp yerine kendi otoritesini sınırlandırmayan bir başka İSG uzmanını işe alabiliyor. Bu durum işveren için daha kârlı bir durum yaratıyor” diye konuştu.

Yasanın İSG uzmanlarına güvence sağlamadığını belirten Taşkın, “Bu yüzden yargının önüne ilk atılan kişiler İSG uzmanları oluyor. Sistem İSG uzmanını tamamen günah keçisi yaratıyor ve işvereni koruyor. Eğer işçi zarar görmüşse, yakınları İSG uzmanlarına dava açabilir. Buna karşı da işverenler de çalıştırdıkları İSG uzmanlarına karşı açılan tazminatları ödeyip, daha sonra İSG uzmanlarının önüne ısıtıp ısıtıp getirebiliyor. İşverenler bu durumu koz olarak kullanabiliyor, İSG uzmanlarından kendilerini daha az denetlemesini, aksi takdirde karşı dava açabileceklerini söylüyor. Bu sistemin sorunları ise ancak İSG uzmanlarına tam bağımsız çalışma güvencesi verildiği takdirde çözülebilir” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)