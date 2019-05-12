Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda, halkla polis arasında arbede çıktı.

Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen protestoya katılmak üzere hükümet karşıtları ülkenin farklı şehirlerinden başkente geldi.

Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

AA'nın aktarımına göre başkentteki Başbakanlık binası önünde toplananlar, sis bombası, molotofkokteyli ve boya attıkları binanın giriş kapısında küçük çaplı yangına neden oldu. Ayrıca meclis binası önünde de toplananların, buradaki polis kordonunu delmeye çalışması sonucu arbede yaşandı. Olaylarda polis ve siviller arasında yaralananlar oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde 13 emniyet mensubunun yaralandığı belirtildi.

Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Merkez sağ çizgideki PD Genel Başkanı Lulzim Basha, yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini belirterek, "Mücadele, zafer elde edene kadar devam edecektir. Arnavutluk'u ve tüm Avrupa'yı seviyoruz. Bu gururla toplandık ve ileriye doğru adım attık. Katılım, birlik ve direnç bizim gücümüzdür." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, şiddetten kaçınma çağrısı yapılırken, "Cumhurbaşkanı İlir Meta, muhalefetin protestosunu büyük bir endişeyle takip etmekte ve herkesi huzuru korumaya, insan ve kurumlara zarar verebilecek şiddet ve çatışmalardan kaçınmaya çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Hükümet karşıtları, aylardır başkentte protestolar düzenleyerek, erken seçim çağrısı yapıyor. Daha önce de protestolarda arbede çıkmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı. Öte yandan Başbakan Edi Rama ise erken seçime karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat'ta meclisteki milletvekillerinin istifa kararı aldığını duyurmuş ve hükümetten geçici yönetim talep etmişti.

Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

ARNAVUTLUK'TA SİYASİ TABLO

Arnavutluk'ta 2017'de düzenlenen seçimlerde sosyal demokrat çizgideki Arnavutluk Sosyalist Partisi oyların yüzde 48.34'ünü alarak 65 sandalye elde etti. Demokratik Parti yüzde 28.85 oyla 50, Avrupa Birliği yanlısı Entegrasyon İçin Sosyalist Hareket ise yüzde 14.28 oyla 16 koltuk kazandı. (DIŞ HABERLER)

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