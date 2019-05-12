12 Mayıs 2019 07:50
Son Güncellenme Tarihi: 12 Mayıs 2019 09:28

Marmaris'te kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yaprak toplamaya giden ancak geri dönmeyen 100 yaşındaki Emine Eraslan bulundu.

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Marmaris'te kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan bulundu

Fotoğraf: Marmaris Jandarma Komutanlığı / AA

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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 100 yaşındaki kadına, 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

    Dün sabah saatlerinde Çamlı Mahallesi'ndeki evinden ormanlık alana yaprak toplamak için çıkan Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

    Bunun üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ekipleri, ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

    Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde yaralı olarak jandarma ekiplerince bulundu.

    Ekipler araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. Yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Muğla/AA)

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