Kayseri'de işçileri taşıyan servisin devrilmesiyle 19 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi, 19 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağ yolu girişinde meydana geldi. Kablo fabrikasında çalışan işçileri mesaiye götüren Mehmet Aşatır yönetimindeki 38 P 1234 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile midibüsteki 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

2018'DE İŞÇİ SERVİSLERİNİN GEÇİRDİĞİ KAZALARDA 408 İŞÇİ ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporuna göre 2018'de en az 1923 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye'de aynı dönemde trafik kazası geçiren işçi servislerinde ölen işçilerin sayısı 408. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti