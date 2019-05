Üstün Akmen Tiyatro Ödülü’ne adaylar belirlendi

Üstün Akmen Tiyatro Ödülü, bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak. Şaylan Akmen’in başkanlığında, Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, Güler Berkin, Mehmet Konuk, R. Onur Duru, Saliha Cansu Saka ve Suna Keskin’den oluşan seçici kurul 15 dalda tiyatronun en iyilerini belirleyecek.

Yılın Efekt Tasarımı, Yılın Koreografisi, Yılın Sahne Müziği, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Giysi Tasarımı, Yılın Sahne Tasarımı, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu, Yılın Erkek Oyuncusu, Yılın Kadın Oyuncusu, Yılın Yerli Oyun Yazarı, Yılın Yönetmeni ve Yılın Oyunu dallarında ödüller sahiplerini bulacak. Ödül töreni 13 Mayıs akşamı Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

ÖZEL ÖDÜLLER BELİRLENDİ

Üstün Akmen Tiyatro Ödülü Seçici Kurulu 9 dalda vereceği özel ödülleri belirledi. Bu yıl, Seçici Kurul Özel Ödülü İstanbul DT’nin “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”, Üstün Akmen Üst Kurul Ödülü No Act Sahne’nin “Red Light Kışı”, Yılın Ekip Oyunu Cihangir Atölye Sahnesinin “Raif ile Letafet”, Yılın Prodüksiyonu Tiyatro Kare’nin “Süper İyi Günler” isimli oyunlarına verilecek. Üstün Akmen Teşvik Ödülü Two Two Production ve Tiyatro P.A.S’ye giderken Üstün Akmen Tiyatroya Katkı Ödülü Kültüral Performing Arts’a sunulacak. Tiyatro Kurum Ödülü Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Tiyatroadam ve Tiyatro Ak’la Kara’ya takdim edilecek. Bu yıl Emek Ödülü Dilek Türker, Rutkay Aziz ve Göksel Kortay; Onur Ödülü ise Handan Uran Ertuğrul ve Engin Uludağ’a verilecek.

ÖDÜL İÇİN YARIŞACAKLAR

Tiyatronun en iyileri için yarışacak adaylar açıklandı. Bu yıl 15 dalda ödül için yarışacak bazı kategori, oyun, oyuncu, yönetmen, yazar ve tiyatrolar şöyle:

YILIN ERKEK OYUNCUSU

Erşan Utku Ölmez / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul DT

Ozan Güven / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne

Arda Aydın /Felatun Bey ile Rakım Efendi / İBBŞT

YILIN KADIN OYUNCUSU

Elçin Atamgüç / Can Yeleği / İBBŞT

Özge Özberk / Açık Aile / Tiyatro Yeniden

Günay Karacaoğlu / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne

YILIN YERLİ OYUN YAZARI

İlknur Güneş / Sesler / Endless Art Taksim

Ahmet Sami Özbudak / Meçhul Paşa / Tiyatroadam

İrfan Kangı / Kadın Kafası / Epizot Görsel Sanatlar

YILIN YÖNETMENİ

Saydam Yeniay / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul DT

İbrahim Çiçek / Kalp / Craft Tiyatro

Muhammet Uzuner / Raif ile Letafet / CAS

YILIN OYUNU

Kosovalı Peer Gynt / İstanbul DT

Meçhul Paşa / Tiyatroadam

Sesler / Endless Art Taksim (KÜLTÜR SERVİSİ)