11 Mayıs 2019 21:55

Üstün Akmen Tiyatro Ödülü’ne adaylar belirlendi

Üstün Akmen Tiyatro Ödülü, bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülü’ne adaylar belirlendi

Fotoğraf: Pixabay

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    Üstün Akmen Tiyatro Ödülü, bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak. Şaylan Akmen’in başkanlığında, Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, Güler Berkin, Mehmet Konuk, R. Onur Duru, Saliha Cansu Saka ve Suna Keskin’den oluşan seçici kurul 15 dalda tiyatronun en iyilerini belirleyecek. 

    Yılın Efekt Tasarımı, Yılın Koreografisi, Yılın Sahne Müziği, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Giysi Tasarımı, Yılın Sahne Tasarımı, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu, Yılın Erkek Oyuncusu, Yılın Kadın Oyuncusu, Yılın Yerli Oyun Yazarı, Yılın Yönetmeni ve Yılın Oyunu dallarında ödüller sahiplerini bulacak. Ödül töreni 13 Mayıs akşamı Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

    ÖZEL ÖDÜLLER BELİRLENDİ 

    Üstün Akmen Tiyatro Ödülü Seçici Kurulu 9 dalda vereceği özel ödülleri belirledi. Bu yıl, Seçici Kurul Özel Ödülü İstanbul DT’nin “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”, Üstün Akmen Üst Kurul Ödülü No Act Sahne’nin “Red Light Kışı”, Yılın Ekip Oyunu Cihangir Atölye Sahnesinin “Raif ile Letafet”, Yılın Prodüksiyonu Tiyatro Kare’nin “Süper İyi Günler” isimli oyunlarına verilecek. Üstün Akmen Teşvik Ödülü Two Two Production ve Tiyatro P.A.S’ye giderken Üstün Akmen Tiyatroya Katkı Ödülü Kültüral Performing Arts’a sunulacak. Tiyatro Kurum Ödülü Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Tiyatroadam ve Tiyatro Ak’la Kara’ya takdim edilecek. Bu yıl Emek Ödülü Dilek Türker, Rutkay Aziz  ve Göksel Kortay; Onur Ödülü ise Handan Uran Ertuğrul ve Engin Uludağ’a verilecek. 

    ÖDÜL İÇİN YARIŞACAKLAR 

    Tiyatronun en iyileri için yarışacak adaylar açıklandı. Bu yıl 15 dalda ödül için yarışacak bazı kategori, oyun, oyuncu, yönetmen, yazar ve tiyatrolar şöyle: 

    YILIN ERKEK OYUNCUSU

    Erşan Utku Ölmez / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul DT
    Ozan Güven / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne
    Arda Aydın /Felatun Bey ile Rakım Efendi / İBBŞT

    YILIN KADIN OYUNCUSU

    Elçin Atamgüç / Can Yeleği / İBBŞT
    Özge Özberk / Açık Aile / Tiyatro Yeniden
    Günay Karacaoğlu / Don Kişot’um Ben / Baba Sahne

    YILIN YERLİ OYUN YAZARI

    İlknur Güneş / Sesler / Endless Art Taksim
    Ahmet Sami Özbudak / Meçhul Paşa / Tiyatroadam
    İrfan Kangı / Kadın Kafası / Epizot Görsel Sanatlar

    YILIN YÖNETMENİ

    Saydam Yeniay / Kosovalı Peer Gynt / İstanbul DT
    İbrahim Çiçek / Kalp / Craft Tiyatro
    Muhammet Uzuner / Raif ile Letafet / CAS

    YILIN OYUNU

    Kosovalı Peer Gynt / İstanbul DT
    Meçhul Paşa / Tiyatroadam
    Sesler / Endless Art Taksim (KÜLTÜR SERVİSİ)

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