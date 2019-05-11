Fikret Orman'dan cinsiyetçi açıklama: Karı gibi arkadan konuşurlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda yaptığı konuşmada kullandığı cinsetçi kelimeler gündem oldu. Orman kongrede, “Delikanlıysanız çıkın konuşun. Ama konuşamazlar, onlar ancak arkamdan karı gibi konuşurlar” dedi. Orman gelen tepkiler üzerine oruçlu olduğunu öne sürerek özrü dilemek zorunda kaldı: Oruçluluğuma verin özür dilerim, haklısınız

"DELİKANLI GİBİ ÇIKIN KONUŞUN"

Genel Kurulda Kendisine gelen eleştirilere cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bu kadar hatibe cevap vermezsek saygısızlık olur. Canım hocam yarın rakibimiz, sizin ilk adaylığınız, benim de son adaylığım. Beşiktaş’ta kimseye yaranılmaz. Nazmi Koca cevap vermeyeceğim, cevap vermem, kaale almam. Hakkımda şaibeleri varmış, çıkın söyleyin. Kulübün uçağını özel işlerimde kullanmışım. Çıkıp bir tane drone göstersinler. Onlar ancak karı gibi arkadan konuşurlar. Kapalı kapılar ardında konuşmayacaksın. Delikanlı gibi çıkın konuşun, ancak karı gibi arkadan konuşurlar” dedi.