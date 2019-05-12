Fikret Orman, 5'inci kez Beşiktaş Kulübü Başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda açılan 10 sandığın sonuçları belli oldu.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede açılan 10 sandık sonucunda Fikret Orman bin 517, Hürser Tekinoktay ise 574 oy aldı.

FİKRET ORMAN'IN "KARI GİBİ" İFADESİ TEPKİ TOPLADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda yaptığı konuşmada kullandığı cinsiyetçi ifadeler gündem oldu. Orman, kongrede “Delikanlıysanız çıkın konuşun. Ama konuşamazlar, onlar ancak arkamdan karı gibi konuşurlar” sözlerini sarf etti. Orman, gelen tepkiler üzerine oruçlu olduğunu öne sürerek özür diledi.

"DELİKANLI GİBİ ÇIKIN KONUŞUN"

Genel Kurulda Kendisine gelen eleştirilere cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bu kadar hatibe cevap vermezsek saygısızlık olur. Canım hocam yarın rakibimiz, sizin ilk adaylığınız, benim de son adaylığım. Beşiktaş’ta kimseye yaranılmaz. Nazmi Koca cevap vermeyeceğim, cevap vermem, kaale almam. Hakkımda şaibeleri varmış, çıkın söyleyin. Kulübün uçağını özel işlerimde kullanmışım. Çıkıp bir tane drone göstersinler. Onlar ancak karı gibi arkadan konuşurlar. Kapalı kapılar ardında konuşmayacaksın. Delikanlı gibi çıkın konuşun, ancak karı gibi arkadan konuşurlar” dedi. (HABER MERKEZİ)