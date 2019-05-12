RTÜK'ün Fox TV'ye verdiği ceza, iktidara yakın 6 kanala verdiğine eşit

Birkan BULUT

Ankara

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK’ün 2018 yılı başından itibaren televizyon kanallarına verdiği cezaların listesini çıkardı. Fox TV’ye 19, Halk TV’ye 18 ceza kez ceza kesilirken hükümete yakınlığıyla bilinen 6 kanala toplamda 19 ceza kesildi.

TOPLAM CEZA 45,4 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesine RTÜK’ün ilişkili olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen yanıtı paylaşan Çakırözer, “Buna göre 89 kez program durdurma cezası kesilmiş. Kanalların yayınları 71 kez durdurulmuş. Üst kurul 13 ay içinde 1541 para cezası kesmiş. Böylece RTÜK, yayın kuruluşlarına toplamda 45 milyon 484 bin 487 TL tutarında ceza kesmiş” dedi.

FOX TV’YE 19 CEZA

Ayrıca RTÜK’ün bazı televizyon kanallarına 2018 yılının başından bugüne kadar verdiği cezaların listesini çıkaran Çakırözer, RTÜK’ün 10 Ocak 2018 ile 9 Ocak 2019 tarihleri arasında Fox TV’ye 19 kez ceza kestiğini söyledi. Bu cezaların içinde Ana Haber bülteni ve dizilerin olduğunu belirten Çakırözer, Fox TV’ye kesilen cezaların iki tanesi program durdurma cezası diğerlerinin ise para cezası olduğuna dikkat çekti. Çakırözer Fox TV’ye bir yıl içinde 8 milyon 865 bin 143 TL para cezası kesildiğini dile getirdi.

HALK TV’YE 18 CEZA

RTÜK’ün, Şubat 2018 ile Nisan 2019 tarihleri arasında Halk TV’ye 18 ceza kestiğini ifade eden Çakırözer, Halk TV’ye verilen 18 cezanın 5 program durdurma, 13 tanesi para cezası olduğunu söyledi. Halk TV’ye bu zaman dilimi içinde 204 bin 780 TL para cezası kesildiğini belirten Çakırözer, Ulusal Kanal’a ise 3’ü toplam 55 bin 244 TL para cezası olmak üzere 5 ceza verildiğini söyledi.

İKTİDARA YAKIN 6 KANALA TOPLAMDA 19 CEZA

Hükümete yakınlığıyla bilinen kanallara verilen cezaları da paylaşan Çakırözer, “Aynı dönemde A Haber için 1 kez 27 bin 813 TL’lik para cezası kararı alınmış. 24 TV’ye 4 kez para cezası kesilmiş, toplamda 61 bin 438 TL. Akit TV’ye 5 kez ceza verilmiş, 3’ü para cezası, toplamda 56 bin 588 TL. Beyaz TV’ye 6 kez ceza kesilmiş, 4’ü para cezası, toplamı 239 bin 68 TL. TGRT Haber’e iki ceza kesilmiş, 1’i 24 bin 753 TL’lik para cezası. Bu dönemde Ülke TV’ye bir kez uyarı cezası verilmiş” dedi.

Bu cezaların Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna dayandırdığını belirten Çakırözer, bu ilkelerin ihlali durumunda RTÜK tarafından alınacak yaptırımlar kararlarının da yasada ayrıntılı olarak belli olduğunu vurguladı. Ancak aynı yasa maddeleri üzerinden FOX TV’ye 19, Halk TV’ye 18 ceza kez ceza kesen RTÜK’ün, diğer 6 kanala toplamda 19 ceza kestiğini belirten Çakırözer, “RTÜK’ün; çoksesliliği, muhalif yayını, gerçeklerin öğrenilmesini engellemek isteyen iktidarın sopası gibi görünmesi Türkiye’nin geleceği açısından kaygı verici. Yüksek Seçim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası gibi RTÜK’ün de anayasadan aldığı düzenleme ve denetleme görevini adalet ve eşitlik çerçevesinde kullanması gerekiyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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