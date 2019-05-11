11 Mayıs 2019 18:56

Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u, 3-2 mağlup etti.

Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi

Fotoğraf:DHA

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    Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u, 3-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor bu sonucun ardından ligde galibiyet özlemini 4 maça çıkarırken, lider Galatasaray ise şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyeti hanesine yazdırdı.
    6'ncı dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte ilerleyen Samudio ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    9'uncu dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Feghouli'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarparak Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

    12'nci dakikada Onyekuru ceza sahası yayının üzerinden kaptığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

    18'inci dakikada Umar'ın savunmanın arkasına pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Melnjak bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak son anda araya giren Mariano'ya çarparak kornere gitti.

    28'inci dakikada Umar'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.

    31'inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Moroziuk'un doğrudan kaleye gönderdiği top, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    33'üncü dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Marcao, Feghouli'nin ortasına hareketlenirken Abarhoun'un müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Pozisyon devam ettikten sonra gelen uyarıyla VAR'a giden hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

    38'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. Diagne'nin dönen topa müdahalesi sonrası hakem Serkan Çınar Çaykur Rizespor lehine çift vuruşa hükmetti.

    44'üncü dakikada Boldrin'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.

    45'inci dakikada Boldrin'in pasında Luyindama'dan dönen topu önünde bulan Muriqi, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak Muslera'nın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

    İKİNCİ YARI

    62'nci dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası yayının üzerine çıkarttığı topu Mariano gelişine kaleye gönderdi, Gökhan yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

    64'üncü dakikada Diagne rakiplerinden kurtulduktan sonra ceza sahası yayının üzerinden topu kaleye gönderdi, Gökhan son anda yatarak tehlikeyi önledi.

    66'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasına penaltı noktası üzerine iyi yükselen Samudio'nun kafayla kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.

    73'üncü dakikada Samudio Emre Akbaba'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından VAR kontrolünün de ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    76'ncı dakikada Muriqi'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Boldrin sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, Muslera topu kurtarmayı başardı. Dönen topu iyi takip eden Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarlara gitti: 2-1.

    85'inci dakikada Umar, Muriqi ve Musa paslaşma sonucunda topla buluşan Musa Çağıran ceza yayı önünden vuruşunu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

    89'uncu dakikada Serkan Çınar VAR incelemesi sonrası Awaziem ile Onyekuru arasındaki pozisyonda penaltı kararına hükmetti.

    90+2'nci dakikada topun başına geçen Diagne Gökhan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

    90+7'nci dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Diagne, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Gökhan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-3.

    Karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

    MUSTAFA CENGİZ'İ VALİ ÇEBER SAKİNLEŞTİRDİ

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı tartışma sonrası tribünden ayrılmak isterken Rize Valisi Kemal Çeber onu sakinleştirdi ve Mustafa Cengiz maçı izlemeye devam etti.

    MAÇIN ARDINDAN FUTBOLCULAR HAKEME KOŞTU

    Çaykur Rizesporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından takım halinde hakem Serkan Çınar'ın yanına koştu. Bir süre yapılan itirazların ardından hakemler güvenlik güçleri eşliğinde sahayı terk etti.

    PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI

    Galatasaray'ın attığı 3'üncü gol sonrasında sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, 'Otur yerine' diye bağırdı ve Albayrak'a küfürler yağdırdı. Rizesporlu taraftarlara küfür sonrasında tepki gösteren Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a bir taraftar tarafından yumruk atıldı. Bu yumruk sonrasında protokol tribünü karıştı.
    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak buna isyan ederek sarı kırmızılı yöneticilerle birlikte tepki gösterdi ve arbede yaşandı. AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Yasin Albayrak'a daha sonra buz tedavisi uygulandı.(Rize/DHA)

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