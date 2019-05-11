TMMOB İstanbul Kadın Koordinasyonundan açlık grevi açıklaması

TMMOB İstanbul Kadın Koordinasyonu tarafından tecrite karşı sürdürülen açlık grevleriyle ilgili yapılan açıklamada, açlık grevinde olanların taleplerinin yerine getirilmesi istendi.

Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in 7 Kasım 2018 tarihinde, temel bir insan hakkı ihlali olan tecrite karşı başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevinin 16 Aralık 2018 tarihinden itibaren 90’dan fazla hapishanede, binlerce mahpusun katılımı ile kitlesel bir açlık grevi eylemine dönüştüğü belirtilen açıklamada; “Açlık grevleri geri dönülemez bir noktaya gelmişken ve temel bir hak talep edilirken iktidarın ve toplumun sessizliği kaygı vericidir. Kadınlar olarak, bizler yaşamı savunuyoruz ve kimsenin bu süreçte hayatını kaybetmemesini ve toplum vicdanında yeni yaralar açılmamasını istiyoruz” denildi.

“ANNELERE YÖNELİK ŞİDDET VİCDANLARI YARALADI”

Açlık grevinde bulunan mahpusların anneleri hapishane önünde Batman’dan Diyarbakır’a, Gebze’den Bakırköy’e Türkiye’nin dört bir yanında seslerini duyurmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kadınlar beyaz tülbentleri ile çocuklarının yaşaması, bu hukuksuzluğun son bulması için çabalarken maruz kaldıkları şiddet tüm toplumun vicdanını yaralamıştır, yaralamalıdır. Demokratik eylemlere dahi tahammülün olmadığını ve kolluk güçleri tarafından Kürt annelerine yapılan bu şiddeti görmezden gelmek kabul edilebilir değildir. Gerçekleşen bu saldırıların erkek egemen devletin savaş ve şiddet yaklaşımının bir parçası olduğunu biliyoruz. Mevcut iktidar annelik güzellemeleri ve hatta dayatması yaparken, dahası kadınlara 3-5 ve daha fazlasını doğurmasını salık verip doğurmayan kadınları ‘yarım’ addederken; mücadele eden kadınlara şiddet uygulamakta beis görmemektedir. Makbul kadınlık beklentisi gibi, AKP rejiminin makbul annelik beklentisi vardır! Devletin ikiyüzlü annelik politikası bu saldırılar ile yeniden gözler önüne serilmiştir.”

“AÇLIK GREVİNDEKİLERİN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLSİN”

2 Mayıs 2019 tarihinde yapılan görüşmenin tecridin kaldırılması talebinin yerine getirilmesi için hukuki hiçbir engel bulunmadığını gösterdiği ve buna rağmen hukukun ayaklar altına alınarak, durumun keyfi olarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada; “Geçmiş dönemlere bakıldığında açlık grevi ve ölüm oruçlarının geldiği bu aşama, hapishane koşulları nedeniyle, mahpuslar için ciddi bir yaşam tehdidi ve geri dönülemeyecek sağlık sorunları boyutuna ulaşmıştır. Açlık grevleri izleme heyetlerinin vermiş olduğu bilgilere göre, birçok hapishanede mahpuslara alması gereken vitaminler verilmemekte, disiplin soruşturmaları açılmakta ve hukuk dışı bir şekilde iletişim yasakları getirilmektedir. Bu nedenle başta siyasiler olmak üzere tüm topluma sesleniyoruz, insan yaşamından daha değerli bir şey olamaz. Temel insan hakları yasalarının uygulanması, sürecin sonlanması için yeterlidir. Hükümeti anayasayı, yasaları, bağlı olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamaya çağırıyoruz. Açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının geldiği bu kritik aşamada, tecridin sona ermesi için gerekli duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bir saatin bile ne kadar önemli olduğunu bilerek devlete, topluma, tüm duyarlı kesimlere çağrıda bulunuyoruz; Talepler yerine getirilsin, aslolan yaşamdır, şimdi yaşatma zamanı!” denildi. (HABER MERKEZİ)