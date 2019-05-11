Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir

Yönetmen Nejla Demirci’nin “Yüzleşme” belgeseli 7’nci FilmAmed Belgesel Festivali kapsamında Diyarbakırlı izleyiciyle buluştu. Yönetmen Demirci, bu filmiyle çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan meme kanserine eğiliyor. Filmde ana karakter olan Ebru’nun hastalıkla birlikte hayatında yaşanan değişimler, buna karşı mücadelesi, yine aynı dertten muzdarip insanların dayanışmasını ortaya konuyor.

Yönetmen Nejla Demirci Mezopotamya Ajansına festival ve filmi hakkında açıklamalarda bulundu. Böylesi bir belgesel yapmadan önce meme kanserine ilişkin araştırmaları incelediğini ifade eden Demirci, kadınların meme kanserini cinsiyetlerine yönelik bir saldırı olarak ele aldığına tanıklık ettiği için bu belgeseli çekiğini söyledi.

“Yüzleşme” isminin filmi çekerken ortaya çıktığını vurgulayan Demirci, “Bu hastalığın travması çok büyük. Çünkü bir beden kaybı yaşıyorsunuz, iş hayatınız sekteye uğruyor, eş kaybı yaşıyorsunuz- böyle bir dönemde kadınların yüzde 95’i partnerleri tarafından terk ediliyor bütün bu ağır bir süreci yaşamış kadın bunun içinden yüzleşerek kendisini tedavi edebilir ve geleceğini yeniden kurabilir. Bu yüzden yüzleşme önemli” dedi.

Fotoğraf: MA

‘İNSAN İNSANA DAYANIR’

Belgeseli doğal bir ortamda çektiğini dile getiren Demirci, “Onlara müdahale etmeden, soru sormadan, onların duygularını bana anlatmasını istemeden onlarla birlikte bir beraberlik yaşadık. Ben onları takip ettim. Böylelikle hem onlarla daha fazla zaman geçirmiş oldum hem de duygumuz daha fazla birleşti, stil olarak yapmak istediğim belgesel buydu.” şeklinde konuştu.

Belgeselde öne çıkan bir diğer durumun da dayanışma olduğunu vurgulayan Demirci, dayanışmanın hayatın her alanı için önemli olduğunu söyleyerek, “Dayanışma her şey için önemli. İnsan insana dayanır, insan insana tutunabilir. Bu hem toplumsal anlamda hem kişisel yaşamımızda böyledir. Dayanmak, destek almak, empati kurmak, bir başkasının sorunu için sokağa çıkmak. Bunlar aslında yaşamın kendisi. Ben de dayanışmaya çok önem veriyorum.” ifadelerini kullandı.

‘FESTİVALİ KORUMALIYIZ’

FilmAmed Belgesel Festivali’nin önemli bir mecra olduğun ve her şeye rağmen sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Demirci, “Eğer bu topraklarda kardelen çiçeklerinin rengini, kokusunu biliyorsak. Kardelenin yeşerişine tanıklık ediyorsak; bu topraklarda bu festivali bir kardelen çiçeği gibi büyüteceğiz. Bu festivali diğer festivallerden farklı görüyorum. Çok mütevazı, samimi, candan. Evimde gibi hissediyorum. Bu festival için gelmiş bir yönetmen gibi değil de bu festival için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bu, bu festivalin gücünü gösteriyor. Burada yaşayan, festivaldeki insanların samimiyetini gösteriyor. Hem filmlere olan ilgi hem festivalin coşkusu beni çok mutlu etti” dedi.

FESTİVAL YARIN SONA ERİYOR

ÇandAmed Sinema Salonu 1

Saat 13:00 Onun Filmi

Saat 15:00 Şarkıları Gözü

Saat 15:00 Miraz/Söyleşi

Saat 17:00 Prımas

Saat 19:00 Yıkıntılar Arasında

Saat 19:00 Her Ev Bir Okul/Söyleşi

ÇandAmed Sinema Salonu 2