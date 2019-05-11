Bursa Barosu: Aynı iddiayla yargılananlar için de uygulanmalı

2016 yılında telefonla bağlandığı televizyon programında sadece ‘Çocuklar Ölmesin’ dediği için ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Öğretmen Ayşe Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının iptaline karar veren Anayasa Mahkemesine Bursa Barosundan destek açıklaması geldi. Baro, kararın emsal teşkil ettiğini ve aynı durumdaki diğer kişilere de uygulanması gerektiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi kararında “Anayasa’nın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini” bildirerek, tutuklu olan Çelik’in serbest bırakılmasına hükmetti.

Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada AYM kararına destek verilerek kararın aynı durumdaki akademisyenlere de uygulanması gerektiğine dikkat çekildi. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İfade ve düşünceyi yayma özgürlüğü, Anayasamız ve AİHS ile güvence altına alınmıştır. İfade özgürlüğü çoğulcu demokrasilerde vazgeçilemez ve devredilemez bir niteliğe sahiptir. AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin vermiş olduğu önceki kararları ile son olarak Ayşe Çelik hakkındaki emsal karar da dikkate alınarak tüm yargı organlarını, demokratik haklarını ve ifade özgürlüğünü kullandıkları için yargılanan yurttaşlarımızın yargılamalarında gözetmeye davet ediyoruz.” (Bursa/DHA)