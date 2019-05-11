11 Mayıs 2019 17:26

Ekoloji Birliği: Her koşulda ve yerde yaşamı savunmaya devam edeceğiz

Ekoloji Birliğinin 3. Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Ekoloji Birliği: Her koşulda ve yerde yaşamı savunmaya devam edeceğiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Ekoloji Birliği 4-5 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği 3. Meclis toplantısının sonuç Bildirgesini açıkladı. Dağınık olan yerel ekolojik direnişlerin ortak mücadele ve dayanışma ağı olma yönündeki çaba ve kararlılıklarını sürdürdüklerini açıklayan Ekoloji Birliği, “Her koşulda ve her yerde yaşamı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

    Ekoloji Birliği, Ankara’da iki gün süren 3.meclis toplantılarını Tüm Bel Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya ülkenin dört bir yanından gelen Ekoloji Birliği bileşeni 23 ekoloji örgütünden temsilciler katıldı.  Kasım 2017 tarihinde yapılan Bergama Buluşması ve ardından Mart 2018'de yapılan Eskişehir Buluşmasına katılan 55 yerel ekoloji örgütü tarafından kurulan Ekoloji Birliği'nin 3. Meclis toplantısında örgütsel işleyiş ve mücadele süreçlerinin yanı sıra ülkedeki ekoloji mücadelesinin durumu, Ekoloji Birliği'nin bu mücadeleye katılımı ve diğer güncel konular ele alındı.

    3. Meclis toplantılarında Ekoloji Birliği bileşeni olmak üzere başvuran Ayancık Çevre Derneği, Çine Yaşam Platformu, Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu'nun bileşenlikleri kabul edildiği açıklanan bildirgede, yeni katılan örgütlerle Ekoloji Birliği büyüdüğü ve ortak mücadelenin de biraz daha güçlendiği ifade edildi.

    Örgütsel işleyişe dair de çeşitli değişiklikler yapan Ekoloji Birliği, Yürütme Kurulu'nun görev süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması ve Ekoloji Birliği'nin ortak giderlerinin karşılanabilmesi için her bileşenin aidat ödemesi ile bir bütçenin oluşturulması yönünde karar aldıklarını belirtti.

    “BU KARANLIKTA UMUDU DİRİ TUTMAYA KARARLIYIZ”

    Sonuç bildirgesinde son olarak şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı verilen bütün mücadelelerle ekoloji mücadelesi kardeş, ortak mücadelelerdir.  Her türlü demokratik talebe sağır olan iktidarı ve "savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen TTB üyelerine hapis cezası verilmesini kınıyoruz. Bu karanlığın dibinde umudu diri tutmakta kararlıyız. Aynı perspektifle, toplumsal barışı zedeleyecek, acıları katmerleştirecek her gelişmenin karşısında durmak gerektiğinin bilincindeyiz. Ne ölüme yatarak hak aramanın ne de yaşam hakkının günbegün eriyip yitmesine karşı üç maymunu oynamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ekoloji Birliği olarak her koşulda ve her yerde yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

    3. Meclis toplantılarında önümüzdeki döneme dair; Ali-Aysin Büyüknohutçu anması, iklim krizi ve enerji çalıştayı, iklim davası açılması süreci, yerel tohumlar, tarım zehirleri, hayvan hakları, sağlık etki değerlendirmeleri, orman yangınları/yakılmaları, kültür varlıklarının korunmasına dönük çabalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinde eski ÇED duyurularının yer alması, Alakır'da mücadele eden yaşam savunucularına yönelik tehditler-girişimler, bilirkişi ücretlerinin kamu tarafından ödenmesi, gizlenen bilimsel araştırma raporlarının kamuoyuna açıklanması gibi konu başlıklarında birçok eylem ve etkinlik kararları alan Ekoloji Birliğinin yeni yürütme kurulu şu örgütlerden oluşuyor:

    Antalya Ekoloji Meclisi, Artvin Çevre Platformu , Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP), Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Hasankeyf Koruma Girişimi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH), Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) (İzmir/EVRENSEL)

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