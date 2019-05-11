AB Komiseri Hahn: YSK’nın gerekçeleri ‘güldürü’ gibi

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan gerekçelerini ‘güldürü’ olarak nitelendirdi.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Hahn, Yüksek Seçim Kurumu’nun İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin değerlendirmeler yaptı ve YSK’nin kararı için “güldürü gibi”ifadesini kullandı.

Türkiye’de seçime katılımın yüksek olduğunun da altını çizen Hahn, şöyle devam etti: “Ülkenin güneydoğusunda olduğu gibi seçilmiş belediye başkanlarının seçime katılmalarına sonradan izin verilmemesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye’de vatandaşların seçime yüksek katılımla demokratik olgunluklarını kanıtlamaları göz önünde tutulduğunda bu daha da vahim.”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-WalterSteinmeier de “Türkiye’nin geleceğine ve demokratik değerlere” büyük değer veren biri olarak YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararından ciddi endişe duyduğunu söylemişti. (DIŞ HABERLER)