Ankara'da kaybolan İlhan Koman Heykeli yerine kondu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Başkent Dayanışmasının organizasyonunda, daha önce bir anneler gününde ortadan kaybolan İlhan Koman Heykel'i Seymenler Parkı'ndaki yerine kondu.

Başlatılan bağış kampanyası ile yeniden bronz olarak döktürülen heykelin açılışı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla gerçekleşti.

“ANKARA'NIN YARALARININ ONARILMASI İÇİN HEPİMİZ BİR ARADAYIZ”

Açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bugün Ankara ve sanat için Ankara’nın yaralarının onarılması için hepimiz bir aradayız. İlhan Koman heykeli üç yıl önce Anneler Günü’nde bakım için götürüldüğü ifade edildi ve bir daha bulunamadı. Bu süreçte suç duyurularında bulunduk, hukuksal süreçler takip edildi o dönemdeki güvenlik görevlilerinin ifadeleri alındı ama bir türlü heykel bulunamadı. 25 yıldır tahribat yaşayan bir kentte aslında iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bizim de ruhlarımız örselendi. Cumhuriyetin Başkent’inde her şey bir bir yok edilirken, bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykelin yarattığı enerjiye onarıcılığına ve heyecanına çok ihtiyacı var. İlhan Koman Heykelin yok edilen değerlerimizin yeniden var edileceği mücadelesinin, hayata yeniden tutunuşumuzun bir parçası” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ: KENTE AİT NE VARSA HEPSİ YERİNE GELECEK

Uzun yıllardır Ankara’da kente ait birçok eserin ortadan kaldırıldığına tanıklık ettiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Daha sonra bunlara nasıl sahip çıkalım diye kara kara düşünmeye başlıyoruz. Kente ait ne varsa ortadan kaldırılmaya başlandı. Kente ait ne varsa bunların hepsi yerine gelecek. Kentin hafızaları vardır. Kenti bir otel olmaktan çıkarıp Ankara’nın dünyada turist çeken başkentlerle yarışmasını hedefliyoruz. Bunun için de Ankara kültürün ve sanatın başkenti olması lazım. Ankara’nın kaybolan değerlerini Mimarlar Odası ile birlikte hepsini yerine koyacağız. Görev süremiz içinde Ankara’nın her yerinde tiyatrolar ve sanat merkezlerini açıldığını göreceksiniz” diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, “Değişim güzel bir şey. 25 yıl sonunda artık özlemini çektiğimiz o günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de her şey çok güzel olacak. Kent bir yaşam alanıdır, uygarlıktır kent heykelleriyle sanatıyla kültürüyle parkları ve kültür merkezleriyle bütün canlılara hizmet eden bir bütündür. Heykellerin varlığı da o uygarlığı betimleyen en güzel ögelerdir. Bundan sonra Mansur Başkanla hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

İlhan Koman Heykel'i açılışı | Fotoğraf: Ankara Mimarlar Odası

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ YENİDEN KAZANDIK”

Heykeltraş Erdal Duman da, “Ankara çok önemli bir heykelini kazandı. Heykeller kentin kaybettiğimiz ifade özgürlüğüdür. Biz bu ifade özgürlüğümüzü yeniden kazandık. Bu ifade özgürlüğünü dirençli ve azimli bir mücadele ile yeniden kazandığımız için Ankara adına herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Mimarlar Odası, belediye başkanlarına plaket verirken, sanatseverlerle birlikte heykelin açılışı hep birlikte yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)