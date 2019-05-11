Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi

Diyarbakır Barosu, çocukları açlık grevinde ve ölüm orucunda olan annelerin eylemine yapılan polis saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baro Başkanı Cihan Aydın imzalı açıklamada, “Açlık grevi ve ölüm orucundaki mahpuslar her geçen gün, her geçen saat ölüme biraz daha yaklaşıyorlar. Dışarının sessizliği; önce ölüm orucunda olanları, sonra açlık grevinde olanları; peşi sıra vicdanlarımızı ve insanlığımızı öldürecek” denildi.

AVUKATLAR, ADALETİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN SAVUNUCULARIDIR

Annelerin eylemine katılan ve polisin saldırısına maruz kalan avukatlara da değinen Aydın “Avukatlar yaşamın, adaletin ve özgürlüğün savunucularıdır. Yaşatmak için, adalet için ölüyorlar, dayak yiyorlar, tazyikli su ve gazlı saldırılara uğruyorlar. Dün Diyarbakır’da, Koşuyolu Parkı’nda açlık grevinde ve ölüm orucunda olan çocukları için oturma eylemi yapan ‘beyaz tülbentlilerin’ yanında yer alan avukatlar da bir kez daha gaza ve tazyikli suya maruz kaldılar” dedi.

‘DELİ GÖMLEĞİ GİYDİRİLMİŞ BİR DEMOKRASİ’

Diyarbakır’da, yıllardır itirazı olanlara sokakların kapalı olduğunu söyleyen Aydın “Bu yasağa karşı çıkıp sokağa çıkanlar gaza, tazyikli suya ve polis şiddetine maruz kalmakta; gözaltı, tutuklama hatta terörizm ile suçlanmaktadır. Yaşına başına bakılmaksızın 60-70 yaşındaki kadınlar yerlerde sürüklenmekte, kolları arkalarından kıvrılıp gözaltına alınmaktadır. Artık yeni bir sistemimiz var; ‘deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi” dedi.

“YAŞAM HAKKINDAN YANA OLDUKLAR İÇİN…”

Avukatlara yapılan saldırıya ilişkin; “Artık tamamen yerli ve milli, her şeyiyle bizim icadımız olan yeni bir demokrasimiz var. İstanbul’da ‘bir düğün için böyle yapılır mı’ diyen avukatı öldüresiye dövüp sonra ev hapsine mahkum eden; İstanbul’da, Kocaeli’de ve son olarak dün Diyarbakır’da siyah cüppeleriyle yaşam hakkına sahip çıkmak amacıyla beyaz tülbentlilerin yanında yerini alan avukatlara, tazyikli su ve gaz ile müdahale eden; bu eylemlere katılanları şapkadan tavşan çıkarır gibi toplantı ve gösteri kanununa muhalefet, örgüt üyeliği, örgüt propagandası, dayak yediği polise mukavemet suçlarını çıkarma yeteneğine sahip bir demokrasi” diyen Aydın “Herkes bilsin, herkes duysun diye bir kez daha söylüyoruz: Avukatlar; dün Diyarbakır’da, Koşuyolu Parkında, beyaz tülbentlilerin yanında yer aldıkları, yaşam hakkından yana taraf oldukları için şiddete uğradılar. Avukatlar ve beyaz tülbentlilerin barışçıl, şiddetsiz ve saldırısız gösteri yapma hakkı, polisin uyguladığı gereksiz ve orantısız şiddet nedeniyle engellendi” dedi.

Aydın açıklamanın devamında şöyle dedi:

“En önemlisi de; Ölüm orucundaki 15 mahpus, 15 gün sonra ölebilir. Onları açlık değil, sessizlik öldürecek. Onları açlık değil, hukuksuzluk öldürecek” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Diyarbakır’da açıklama yapmak isteyen annelere yine polis engeli