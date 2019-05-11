Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını isteyen Cumartesi Anneleri eylemlerinin 737’nci haftasında, evlatlarını bulamadan yaşamlarını yitiren annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Bu haftaki eyleme Arjantin’de çocukları kaybedilen Plaza de Mayo Anneleri, Diyarbakır ve Şırnak’taki kayıp yakınları, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı. Bu haftaki eylemde İstanbul’da 1994’te gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Halil Alpsoy ve Adana’da kaybedilen Kasım Alpsoy’un akıbeti soruldu.

TÜM ANNELERİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Açıklamayı okuyan TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu haftaki eylemlerini Anneler Günü öncesinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek “Bu nedenle önce gözaltında kaybedilen sevdiklerinden bir haber alamadan aramızdan ayrılan Cumartesi Anneleri’ni saygıyla anıyor, onları ‘Mücadelenizin devamcısı olmayı sürdüreceğiz; vazgeçmediniz, vazgeçmeyeceğiz!’ diyerek selamlıyoruz. Bu Anneler Günü’nde de hiçbir ayırım yapmadan evlat acısı yaşayan tüm annelerin acılarını paylaşıyor ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz” dedi.

“İKİ AYRI KITADA DARBECİLERİN KARŞISINA DİKİLDİLER”

“1977 yılında Arjantin’de Plaza de Mayo Anneleri ‘Bir anne için en acımasız işkence, çocuklarının kaderi hakkındaki belirsizliktir!’ diyerek darbecilerin karşısına dikildiler” diyen Fincancı, 1995 yılında alanlara çıkan Cumartesi Anneleri’nin de bu karşı çıkışın Türkiye’deki devamcısı olduklarını söyledi. Bu annelerin iki ayrı kıtada gözaltında kayıplar gerçeğinin toplumsal hafızada yer almasını ve bugünlere aktarılmasını sağladıklarının altını çizen Fincancı,”Onlar, kaybedilen evlatlarını arama mücadelesinde, anneliği özgürlükçü ve eşitlikçi bir yerden yeniden inşa ettiler; anneliği bir itiraza, siyasi bir karşı duruşa dönüştürdüler” diye konuştu.

“BURADA OLMAKTAN ONUR DUYDUM”

1976’da Arjantin’de kardeşi kaybedilen ve annesi Plaza de Mayo Meydanı’na çıkan 14 kadından biri olan Margarita Noia, “Onur duydum bugün burada olmaktan. Kısa bir süre önce 42’nci mücadele yılımızı doldurduk. Her perşembe hâlâ aynı meydandayız. Biz sadece saygı ve adalet bekliyoruz. Adalet sağlanıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz ve kazanacağız” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Eylemde konuşan Kasım Alpsoy’un eşi Leyla Alpsoy, “25 yıl önce eşimi evinden aldılar. Sabaha kadar işkence yaptılar. Eve geldi. Bir gün sonra kimliğini almak için gitti ve bir daha dönmedi. Kendisinden haber alıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi. (İstanbul/MA)