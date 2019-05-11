11 Mayıs 2019 16:33

Dr. Eren İlhan adli tıp raporlarına rağmen tutuklu

Not kağıdında yer alan yazı nedeniyle tutuklanan Dr. Eren İlhan, yazının kendisine ait olmadığını gösteren rapora rağmen tutuklu.

Dr. Eren İlhan adli tıp raporlarına rağmen tutuklu

Dr. Eren İlhan

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    İstanbul Beşiktaş’ta Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırı sonrası, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çene cerrahisi alanında hekimlik yapan Eren İlhan da tutuklandı. İlhan şu an tutuklu yargılanan sanıklardan birine diş tedavisi uyguladığı sırada WhatsApp’ta ‘şifreli’ yazıştığı ve bu sanığın cebinden çıkan bir not nedeniyle yaklaşık iki yıldır tutuklu. Mahkemedeki savunmasında olayla ilişkisinin olmadığını söyleyen İlhan, WhatsApp yazışmalarının ise implant tedavisiyle ilgili olduğunu belirterek el yazısının da kendisine ait olmadığını söyledi.

    ATK RAPORU: EL YAZISI İLHAN’A AİT DEĞİL

    29 Nisan’da çıkan Adli Tıp Kurumunun (ATK) raporu da İlhan’ın bu sözlerini doğruladı. 3 adli tıp uzmanının imzasının bulunduğu raporda diğer sanığın cebinden çıkan notun İlhan’a ait olmadığı tespit edildi. ATK raporunda şu tespitlere yer verdi: “İnceleme konusu belgelerde yer alan yazılar ile Eren İlhan’ın mukayese yazıları arasında tersim biçimi, işlekli derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi, bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Eren İlhan’ın eli ürünü olmadığı hususlarını bildirir. Kanaat rapordur.”

    Kriminal raporla adli tıp raporu arasında çelişki olduğu gerekçesiyle mahkeme dosyayı tekrar ATK’ye gönderdi. 12 Nisan’da ATK’nin 7 kişilik uzman raporunda da, yazıların İlhan’a ait olmadığı ortaya kondu.

    Eren İlhan’ın Avukatı Özgür Kayacı, ATK’den gelen rapor üzerine tahliye dilekçelerini mahkemeye önceki gün sundu. Kayacı dava öncesi şunları söyledi: “İki gün sonra duruşma var. Beklentilerimiz şu ana kadar karşılanmadı. Müvekkilim üç kişilik kriminal raporla tutuklu. Bunun aksini gösteren ATK raporu mevcut. Bu durumda tutukluluk halinin bitirilmiş olması gerekiyor. Raporlar arasında çelişki olduğunu söylediler tamam dedik bu raporu da bekleyelim. Bu rapor gelmiş olmasına rağmen yine bırakmadılar.”

    ‘ADİL YARGILAMA UMUDUMUZ YOK’

    Kayacı, savcılık makamından dosyanın adli tıpa gönderilmesi taleplerinin tutukluluğun 17. ayında gerçekleştiğine dikkat çekerek “ATK raporları ortada. O yazıların Eren İlhan’ a ait olmadığı tespit edildi. Savcı bu dosya kapsamında bazı şahısların ifadesini almadan esas hakkında mütalaasını açıkladı. Biz de şaşırdık. Çünkü ceza muhakemesinin bir usulü var. Bu usule uymadılar. Sanık ifadelerinin alınmamasına rağmen savcılık esas hakkında mütalaa verdi. Mahkemenin adil bir yargılama yapmasından umudumuz kalmadı. Hukuken ben bugün tahliye olmasını beklerdim ama maalesef hukuki bir süreç yok” dedi. 13 Mayıs saat 10.30’da Silivri’de görülecek davayı kamuoyunun takip etmesi için çağrıda bulunan Kayacı “Maalesef karar duruşması olacak. Akıl mantık bu şahsın tahliye olmasından yana” dedi.

    ADALET İSTİYORUZ

    Eren İlhan’ın ağabeyi Erol İlhan ise kardeşinin bu saldırıyla kesinlikle ilgisi olmadığını Beşiktaş saldırısının herkesin üzüldüğü bir saldırı olduğunu belirterek “Kardeşimin bu yüzden tutuklanması bizim için çok ağır oldu. İnşallah adalet yerini bulur artık. Adaletten başka istediğimiz bir şey yok” dedi.

    ‘HEKİMLİK SUÇ DEĞİLDİR’ 

    Toplumcu Diş Hekimleri de yaptıkları yazılı açıklamada, “Her diş hekiminin gün içerisinde hastalarıyla yaptığı onlarca görüşmenin bir benzeri olan ve içeriği yönünden doktor-hasta ilişkisinin sınırlarının dışarısına çıkarılamayacak olan bu görüşmelerden yola çıkılarak meslektaşımız hakkında böyle bir iddiada bulunulması kabul edilemez.  Adli tıp raporu da Eren İlhan’ın suçsuzluğunu teyit eder niteliktedir. Bu hukuksuz durumun bir an önce sona erdirilmesi yönündeki çağrımızı tekrarlıyoruz. Hekimlik yapmak suç değildir, meslektaşımız Eren İlhan derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

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