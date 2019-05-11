Deniz kıyısındaki 16 katlı yapıya ÇED olumlu raporu verildi

İstanbul Bakırköy Zeytinli Mahallesinde 564 ada, 181 parselde bulunan 127 dönüm arazide 33000 metrekare toplam inşaat alanı olan özel hastane yapımı için ÇED olumlu raporu verildi.

Deniz kıyısında olmakla birlikte, Ayamama Deresi ile Tavukçu Deresi arasında kalan, alana yapılan ve 3 bodrum kat ve 16 kat yol seviyesi üstü yaklaşık 50 metre yüksekliğinde 33000 metrekarelik yapının çevreyi olumsuz anlamda etkileme durumunun olmayacağı yönünde rapor verildi.

İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan kararı veren kurumun bilimsel ve akla uygun hiçbir araştırma ve gerekçesinin olamayacağını belirterek; “Zira söz konusu raporda böylesine devasa bir yapının çevreye getirdiği yapı yoğunluğu, trafik ve nüfus yoğunluğunun yol açacağı sorunların yanı sıra çevrede oluşacak kıyı kirliliği ve hava akışını engelleyen yüksek yapının sakıncalarına değinilmiyor. Bu projelerin çevreye ve doğaya vereceği zararları ve tahribatı önlemek amacı ile ÇED Raporu talep edilmektedir. Özellikle kıyı alanlarında ve dere yataklarını yakın yerlerde çevre koruma raporları talep edilerek imar planlarına rağmen doğal çevreye verilecek tahribatı önlemek amacı ile bilimsel araştırma sonucu düzenlenir ve çevrenin korunması esas alınır. Bu alanda yapılan yaklaşık 50m yüksekliğindeki bu yapı deniz kıyısına ve çevreye vereceği tahribatın yani sıra rüzgar akımını da engellemektedir” dedi.

Yasaların ve hukukun hiçe sayılarak doğanın tahrip edildiğini ifade eden Doğan şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’a rant uğruna ihanet etmeye devam eden siyasi iktidar bu düzenlemeleri pervasızca yapıyor. ÇED yasalarına uygun olmayan bu türden sözde raporlar her gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasında yayınlanmaktadır. Sorgulayan ve hesap soran kimse yok. Sadece prosedürü yerine getirmek amacı ile rapor veriliyor. Böylece İstanbul'da gün geçmiyor ki doğa tahrip edilmesin, yeşil yok edilmesin ve kıyılar yok edilmesin. ‘ÇED olumlu’ raporu adı altında doğal çevre yok ediliyor. Yapılan bu düzenlemeler yasalara ve bilimsellik ilkelerine aykırıdır. Kabul edilemez. Bu düzenlemeleri reddediyoruz ve kabul etmiyoruz.” (HABER MERKEZİ)