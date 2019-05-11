    • Üniversite öğrencileri: İptal kararı tamamıyla siyasi ve hukuksuz

    Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararını sorduk.

    11 Mayıs 2019 15:44
    Son Güncellenme Tarihi: 11 Mayıs 2019 16:17
    Paylaş

    Mehmet Emin DAĞLI
    Devrim Azizcan ŞİŞMAN
    Antalya

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstabul Büyükşehir Başkanlığı seçimini iptali kararını Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sorduk.

    Yüksek Seçim Kurulunun 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki seçim iptali ile ilgi İletişim Fakültesi’nde görüştüğümüz öğrenciler iptal kararının tamamiyle siyasi ve hukuksuz bir karar olduğunu söyledi. Bu karar ile birlikte mevcut iktidarın seçimle gideceklerine inanmadıklarını dile getiren öğrenciler karara karşı halkın sokağa çıkarak tepkisini göstermesi gerektiği fikrinde.

    “BU KARAR DEMOKRASİYE VURULMUŞ BİR BALTADIR”

    Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenciler iptal kararını “demokrasiye vurulmuş bir balta” olarak gördüklerini söyledi.

    Adalet Bölümünde okuyan bir öğrenci ise iptal kararının sadece İstanbul’daki 16 milyon seçmeni değil tüm Türkiye'de adalete olan inancı zedelediğini söyledi.

    YÜKSEK SEÇİM KURULUNA TEKRAR NASIL GÜVENECEĞİZ

    Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri ise Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak “YSK aynı gerekçeler olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ettirmedi. Bu seçim iptal edildiyse Cumhurbaşkanlığı seçiminin de iptal edilmesi gerekir” dedi. YSK’nin almış olduğu hukuksuz kararla birlikte insanlarda bu kurula karşı güven kaybının olduğunu söyleyen öğrenciler “Tekrar yapılacak seçimlerde YSK'ye nasıl güveneceğiz” diye sordu.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    YSK’de "7 kötü yargıç"ın bir araya gelmesi tesadüf mü?

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Bir şeyler olacak...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Üşüyorum

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Erkek erkeğin kurdudur!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Twitter Şeffaflık Raporu'nda Türkiye

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Bizimkisi bir aşk hikayesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi
    Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi

    Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u, 3-2 mağlup etti.

    Bursa Barosu: Aynı iddiayla yargılananlar için de uygulanmalı
    Bursa Barosu: Aynı iddiayla yargılananlar için de uygulanmalı

    Bursa Barosu, AYM’nin ‘Çocuklar Ölmesin’ dediği için hapis cezası alan Ayşe Çelik’e ilişkin ihlal kararının emsal kabul edilmesini istedi.

    Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi
    Diyarbakır Barosu: Deli gömleği giydirilmiş bir demokrasi

    Diyarbakır Barosu, açlık grevindeki çocukları için eylem yapan annelere dönük polis saldırılarına tepki gösterdi.

    Ankara'da kaybolan İlhan Koman Heykeli yerine kondu
    Ankara'da kaybolan İlhan Koman Heykeli yerine kondu

    Ankara’da, kaybolan İlhan Koman Heykel'i yerine kondu. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

    Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı
    Cumartesi Anneleri, evlatlarını bulamadan ölen anneleri andı

    Cumartesi Anneleri eylemlerinin 737’nci haftasında, evlatlarını bulamadan yaşamlarını yitiren annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

    Cahit Berkay'ın ödülünü Ekrem İmamoğlu paylaşımı mı erteletti?
    Cahit Berkay'ın ödülünü Ekrem İmamoğlu paylaşımı mı erteletti?

    SESAM tarafından ödül törenine davet edilen Cahit Berkay’a İmamoğlu'ya desteğini açıklamasının ardından ödülün ertelendiği açıklaması yapıldı.

    Dr. Eren İlhan adli tıp raporlarına rağmen tutuklu
    Dr. Eren İlhan adli tıp raporlarına rağmen tutuklu

    Not kağıdında yer alan yazı nedeniyle tutuklanan Dr. Eren İlhan, yazının kendisine ait olmadığını gösteren rapora rağmen tutuklu.

    Deniz kıyısındaki 16 katlı yapıya ÇED olumlu raporu verildi
    Deniz kıyısındaki 16 katlı yapıya ÇED olumlu raporu verildi

    İstanbul Bakırköy’de deniz kıyısında bulunan 16 katlı yapı projesi için ÇED olumlu raporu verildi.

    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Çin'de yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Çin'de yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası
    Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    GÜNCELLENDİ
    Üniversite öğrencileri: İptal kararı tamamıyla siyasi ve hukuksuz
    Üniversite öğrencileri: İptal kararı tamamıyla siyasi ve hukuksuz

    Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararını sorduk.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara’da 3600 ek gösterge için eylem yapan emekçilere polis saldırdı
    Ankara’da 3600 ek gösterge için eylem yapan emekçilere polis saldırdı

    Ankara'da 3600 ek gösterge talebiyle eylem yapmak isteyen SES üyelerine polis saldırdı. Sağlık emekçileri polislerce darbedildi.

    Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
    Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

    Şırnak Toptepe Köyü’ne yakın bir bölgede bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Barış Akademisyeni Tuna Altınel tutuklandı
    Barış Akademisyeni Tuna Altınel tutuklandı

    Barış Akademisyeni Tuna Altınel, Fransa'da gerçekleşen bir konferans gerekçe gösterilerek tutuklandı. Avukatı Meriç Eyüboğlu Evrensel'e konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Doğu Akdeniz Üniversitesinde rektör öğrencilerin üstüne yürüdü
    Doğu Akdeniz Üniversitesinde rektör öğrencilerin üstüne yürüdü

    Doğu Akdeniz Üniversitesinde okul ücretlerine zam yapıldı. Kararı protesto eden öğrenciler ise rektörün saldırısıyla karşılaştı.

    Abdullah Gül ve AKP arasındaki gerilimde 367 polemiği
    Abdullah Gül ve AKP arasındaki gerilimde 367 polemiği

    AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Abdullah Gül’ün YSK kararına dönük eleştirilerine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Devlet Bahçeli’den sanatçı Cem Yılmaz’a: Onu artık sevemem
    Devlet Bahçeli’den sanatçı Cem Yılmaz’a: Onu artık sevemem

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına destek veren sanatçılarla ilgili konuştu.

    Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gerekenler siyasilerdir
    Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gerekenler siyasilerdir

    İBB Başkanlığı düşürülen Ekrem İmamoğlu, hükümetin kendisine destek veren sanatçıları hedef almasına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da açıklama yapmak isteyen annelere yine polis engeli
    Diyarbakır’da açıklama yapmak isteyen annelere yine polis engeli

    Açlık grevlerine dikkat çekmek için Diyarbakır’da yapılmak istenen eyleme yine polis engel oldu. Adana'da ise oturma eylemi yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun'a gözaltı
    Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun'a gözaltı

    Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik haber takibi sırasında, Canan Coşkun ise kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

    Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

    "e-Devlet şifrenizi vermeyin" diyen sendikacılara saldırı
    "e-Devlet şifrenizi vermeyin" diyen sendikacılara saldırı

    Adana Atlas Denim’de örgütlenme çalışması yapan Öz İplik İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 11 işçi yaralandı
    HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 11 işçi yaralandı

    Sık sık iş cinayetleriyle gündeme gelen HABAŞ’ta meydana gelen işyeri kazasında faciadan dönüldü. Ocağın devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

    Hakkında istismar iddiaları bulunan B.E.'yi yandaş sendika mı koruyor?
    Hakkında istismar iddiaları bulunan B.E.'yi yandaş sendika mı koruyor?

    HDP’li Leyla İmir, Cizre’de çocuk istismarı ile suçlanan okul müdür yardımcısının, üyesi de olduğu yandaş sendika tarafından korunduğunu söyledi.

    Yenişehir kayyumu, Ezidileri çıkardığı alana binicilik tesisi yaptırdı
    Yenişehir kayyumu, Ezidileri çıkardığı alana binicilik tesisi yaptırdı

    Diyarbakır’da Ezidilerin kaldığı ve sonrasında boşaltılan alana Yenişehir Belediyesi kayyumu 2 milyon liraya binicilik tesisi yaptırmış.

    Selçuk Kozağaçlı: Soma’nın sorumluları olası kasttan ceza almalıydı
    Selçuk Kozağaçlı: Soma’nın sorumluları olası kasttan ceza almalıydı

    Soma Maden Katliamı davası avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, katliamın sorumlularının ‘ihmal’den cezalandırılmasına tepki gösterdi.