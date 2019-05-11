Üniversite öğrencileri: İptal kararı tamamıyla siyasi ve hukuksuz

Mehmet Emin DAĞLI

Devrim Azizcan ŞİŞMAN

Antalya

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstabul Büyükşehir Başkanlığı seçimini iptali kararını Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sorduk.

Yüksek Seçim Kurulunun 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki seçim iptali ile ilgi İletişim Fakültesi’nde görüştüğümüz öğrenciler iptal kararının tamamiyle siyasi ve hukuksuz bir karar olduğunu söyledi. Bu karar ile birlikte mevcut iktidarın seçimle gideceklerine inanmadıklarını dile getiren öğrenciler karara karşı halkın sokağa çıkarak tepkisini göstermesi gerektiği fikrinde.

“BU KARAR DEMOKRASİYE VURULMUŞ BİR BALTADIR”

Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenciler iptal kararını “demokrasiye vurulmuş bir balta” olarak gördüklerini söyledi.

Adalet Bölümünde okuyan bir öğrenci ise iptal kararının sadece İstanbul’daki 16 milyon seçmeni değil tüm Türkiye'de adalete olan inancı zedelediğini söyledi.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNA TEKRAR NASIL GÜVENECEĞİZ

Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri ise Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak “YSK aynı gerekçeler olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ettirmedi. Bu seçim iptal edildiyse Cumhurbaşkanlığı seçiminin de iptal edilmesi gerekir” dedi. YSK’nin almış olduğu hukuksuz kararla birlikte insanlarda bu kurula karşı güven kaybının olduğunu söyleyen öğrenciler “Tekrar yapılacak seçimlerde YSK'ye nasıl güveneceğiz” diye sordu.