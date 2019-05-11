11 Mayıs 2019 15:45
Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Şırnak Toptepe Köyü’ne yakın bir bölgede bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
ARŞİV | Fotoğraf: Pixabay
Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte, bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.
Şırnak Toptepe (Avgamasiya) Köyü’ne yakın bir bölgede bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten sonra olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise yaralandı.
Hayatını kaybeden içinin cenazesinin göçükten çıkarıldığı ve Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. (Şırnak/MA)
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