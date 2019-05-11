Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte, bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Şırnak Toptepe (Avgamasiya) Köyü’ne yakın bir bölgede bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten sonra olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden içinin cenazesinin göçükten çıkarıldığı ve Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. (Şırnak/MA)