Ankara Kadın Platformu, çocukları ve yakınları açlık grevinde olan kadınlara yönelik polis saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada, “Barış annelerine karşı geliştirilen insanlık dışı tutumu bizzat yaşayarak gördük. Annelere uygulanan şiddete son verilmesini ve yaklaşan sessiz ölümlerin durdurulmasını istiyoruz” denildi.

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla HDP’li milletvekillerinin de katıldığı Kuğulu Park’ta gerçekleşen eylemde 9 platform üyesi kadın gözaltına alınırken kadınlar polisin saldırısıyla karşılaşmıştı. Mülkiyeliler Birliği’nde bir araya gelen platform üyesi kadınlar “Arkadaşlarımıza ve halkın iradesine reva görülen polisin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz” dedi. HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı toplantıda açıklamayı yapan Nuray Çevirmen, son iki günde Ankara’da gerçekleşen eylemlere yönelik polis şiddetine tepki gösterdi. Çevirmen, ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bu karanlık tablo iktidar ve medyası tarafından tersyüz edilerek ana akım medyada her şey güllük gülistanlık gösterilmektedir” dedi.

“BARIŞ ANNELERİNE YÖNELİK İNSANLIK DIŞI TUTUMU KINIYORUZ”

Çocuklarının sessiz ölümlerine karşı sesini duyurmak ve bu sessiz ölümleri durdurmak isteyen annelerin devletin kolluk güçleri tarafından yerlerde sürüklendiğini, her türlü aşağılayıcı küfür, hakaret ve şiddete maruz kaldığını belirten Çevirmen, “Barış annelerine karşı geliştirilen bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Buna dikkat çekmek için Kuğulu Park’ta bir araya gelmek istedik. Annelere reva görülen insanlık dışı tutumu bizzat yaşayarak gördük” dedi.

Yaşanan duruma tepki gösterilmezse baskı ve şiddetin daha da artacağını belirten Çevirmen, annelere ve kendilerine yönelik saldırının ideolojik olduğunu kaydetti. Çevirmen, “31 Mart yenilgisini yaşayan siyasi iktidar başta kadınlar olmak üzere kendileri gibi düşünmeyen herkese karşı şiddetini artırarak iktidarını sürdürmek istemektedir. Bizler biliyoruz ki tarihin çöplüğü benzer yöntemi kullanan iktidarlar ile doludur” dedi.

“VİCDANLARIMIZ KALDIRMIYOR”

Annelerin talebinin insani ve vicdani olduğunu belirten Çevirmen, “Anneler yaşamdan yana tavır almaktadır. Yakın tarihte yaşanan acıların tekrar yaşanmasını istememektedir. Cezaevleri önlerinde yaşanan insanlık dışı görüntüleri her gün üzülerek, vicdanlarımız sızlayarak takip etmekteyiz. Artık vicdanlarımız bu yaşananları kaldırmamaktadır. Annelere uygulanan şiddete son verilmesini ve yaklaşan sessiz ölümlerin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

“DEVLET DUYMUYOR AMA ANALAR SESSİZ KALAMAZ”

HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğlulları da devam eden açlık grevlerinin sonuca ulaşması ve açlık grevindekilerin yaşama tutunması için Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla kendilerinin de Kuğulu Park’ta gerçekleşmesi planlanan eyleme gittiğini ancak çok ağır bir şiddet ile karşılaştıklarını söyledi. Hatimoğulları şunları söyledi: “Şiddetten beslenen iktidarın ve kolluk kuvvetlerinin saldırısını kınıyoruz. Açlık grevindekilerin tecridin kaldırılmasına yönelik bir talebi var ve bu talebin anayasada da bir karşılığı var. Ancak devlet bunu duymuyor, analar ise buna sessiz kalamaz. Günlerdir beyaz tülbentleriyle yaşam hakkını savunmaya, bütün hakaret ve baskılara rağmen barışı haykırmaya devam ediyorlar. Bizler de analarımızın sesine ses katmak istiyoruz. Tecrit bir an önce son bulsun, yaşam hakkına saygı gösterilsin”. (Ankara/EVRENSEL)