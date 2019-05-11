12 yaşındaki kızına istismarla suçlanan baba tutuklandı

İzmir’de 12 yaşındaki kızı H.K.V’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.V, ilk duruşmada tutuklandı.

DHA’da yer alan habere göre, Buca’da 2016 yılında, H.K.V, önce teyzesine sonra da okuldaki rehber öğretmenine babasının cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Teyze ve öğretmenin şikayeti üzerine baba M.V. gözaltına alındı. H.K.V, Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadesinde, yaşadıklarını anlattı. İddiaları kabul etmeyen baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

“BABA KABUL ETMEDİ”

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen ve kızına cinsel istismarda bulunmadığını öne süren sanık, “Ben eşimle 20 yıllık evliyim. Onun ilk eşinden olan kızına, yani üvey kızıma bile böyle bir şey yapmamışken, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atıldı” dedi.

“KORKTUM, ANLATAMADIM”

Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.V, hakimin “Yaşadıklarını neden annene anlatmadın” sorusu üzerine “Hem babamdan korktuğum için hem de boşanmasınlar diye anlatmadım. Vücudumda tırnak izlerini annem sorduğunda sinek ısırığı demiştim. Benim babam bir babanın kızına yaklaştığı şefkat duygularıyla yaklaşmadı. Ben babamın ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

Anne K.D, “Kızım benden önce ablama anlatmış. İlk duyduğumda kızıma inanmadım. Yanlış anlamıştır diye düşündüm. Ancak kızım bana detaylı anlatınca kızıma inandım” dedi.

Duruşmaya katılma talebinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanığın ifadesini kabul etmediklerini ve tutuklu yargılanmasını istediklerini söyledi.

Tanık olarak dinlenen teyze H.K, “Yeğenim bana yaşadıklarını anlattı. Ben de okuldaki rehber öğretmenine anlatmasını sağladım” dedi.

Savcı, bakanlık avukatının katılma talebinin kabul edilmesi, cinsel istismara maruz bırakılan H.K.V’nin ruhsal bakımdan yalan söyleme eğiliminin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor istenmesi ve sanığın tutuklanması yönünde mütalaa verdi. (HABER MERKEZİ)