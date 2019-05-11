Birecik’te iş cinayeti: 17 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

Murat Sevinç:Cumhuriyet tarihinin en sürreal hikayesine tanık oluyoruz

Eğer "eşik" sözcüğünü kullanacaksak, evet çok hacimli bir eşik daha aşıldı. "İstikşafi müzakere" zırvası ilkiydi. Bu ikinci ve daha çarpıcı bir durum.