Birecik’te iş cinayeti: 17 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti
Urfa Birecik’te tamircide çalışan 17 yaşındaki Yakup Çetin’in kafası hidrolik kollarına sıkıştı. Çetin iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti.
Urfa Birecik’te 17 yaşındaki Yakup Çetin iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA
Urfa’nın Birecik ilçesinde tamirini yaptığı traktörün aniden kalkan hidrolik kollarına kafası sıkışan 17 yaşındaki Yakup Çetin, ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen hafta Fırat Küçük Sanayi Sitesi’nde traktör tamir atölyesinde meydana geldi. Tamir atölyesinde çalışan Yakup Çetin, servise getirilen bir traktörün arızalı hidroliğini tamir etmeye başladı. Bu sırada traktörün hidrolik kolları aniden kalktı ve Çetin’in kafası sıkıştı.
Ağır yaralanan Yakup Çetin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetin, hayatını kaybetti. (Urfa/DHA)
Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi
Saniye Kesici ile 2018 yılı iş cinayetleri raporunu konuştuk