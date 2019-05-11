Diyarbakır’da açıklama yapmak isteyen annelere yine polis engeli

Diyarbakır’da açlık grevindeki tutukluların anneleri açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için her gün yaptıkları eyleme bugün de devam etti. Annelerin Koşuyolu Parkı'nda yapmak istedikleri eylemi polis yine engelledi. Koşuyolu Parkı'nın yakınında toplanan anneler, engelleme üzerine Batıkent Kavşağın'a yürüdü. Yürüyüş boyunca “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın zindan direnişi”, “hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Remziye Tosun ve Semra Güzel de eyleme katıldı. Annelerin, Batıkent Kavşağı’nda toplandıkları yer polis çemberine alındı. Gazetecilerin içeriden görüntü almasına izin verilmedi. Anneler, polis çemberi içerisinde yaptıkları eylemin ardından TUAY-DER binası önüne yürüdü.

TUAY-DER önünde yapılan açıklamada konuşan Anne Kudret Eryılmaz, "Bütün dünyaya çağrımdır. Çocukları barbarca katleden İŞİD'e 2 çocuğumu kurban ettim. Bir taneyi de cezaevlerine kurban etmek istemiyorum. Barış istiyoruz başka birşey istemiyoruz. Cumhurbaşkanı hak hukuk diyorsan, anneler gününde çocuklarımızı bize hediye eder tecriti kaldırırsın. Biz sokaklarda kalmayı seçtiğinizden değil. Onlar orada açken ne yapmamızı bekliyorsunuz. Erdoğan'a sesleniyorum çocuklarımızı bize hediye et" diye konuştu.

Açlık grevindeki tutukluların anneleri: Çocuklarımız ölmesin

ADANA’DA ANNELER ÇOCUKLARI İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI

Fotoğraf: Evrensel

Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan anneler Adana İnönü Parkı'nda ise oturma eylemi yaptı. HDP yöneticilerinin de katıldığı eylemde konuşan anneler tecrit kalkana kadar her gün eylem yapmaya devam edeceklerini söyledil. “Leyla Güven onurumuzdur”, “Zindan direnişçileri onurumuzdur” sloganları atan anneler çocuklarının ölmemesi için talepleri karşılanarak cezaevlerindeki tecridin kaldırılmasını istedi.

İHD Adana Şubesi'nin 9 Nisan'da Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi ve Osmaniye 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili hazırladığı rapora göre bölge hapishanelerinde yaklaşık 60 mahpusun süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde. İfade özgürlüğü sayılması gereken açlık grevleri cezaevi yönetimleri tarafından suç sayılarak soruşturmalara maruz kalıyor, açlık grevine giren mahpusların bulunduğu hapishanelerin tamamında mahpuslar ilk günden itibaren her gün hekim tarafından yapılması gereken kilo ve tansiyon kontrolleri hemşireler ve gardiyanlar tarafından yapılıyor. (HABER MERKEZİ)