Kadıköy’de dış cephe temizliği yapan 2 işçi halat kopunca asılı kaldı
Kadıköy’de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatları kopan 2 işçi asılı kaldı. İşçiler kurtarıldı.
İstanbul Kadıköy Göztepe’de 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı
Fotoğraf: DHA
İstanbul Kadıköy 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı.
DHA'da yer alan habere göre, Kadıköy Fikirtepe Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı iş merkezinin camlarını silen 2 işçinin içinde olduğu sepetin halatı koptu. Sepet düşerken işçiler halatlara bağlı şekilde asılı kaldı. İşçiler yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekledi.
İtfaiye ekipleri camları kırarak asılı kalan işçileri kurtardı. İşçiler hastaneye götürüldü.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre, Nisan 2019’da en az 145 işçi hayatını kaybetti. 2018 yılında ise en az 1923 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. İSİG, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunun altını çiziyor. (HABER MERKEZİ)
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