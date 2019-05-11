Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Aliağa’da Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılmasının planlandığı iddia edilen ve resmi bir törenle temel niteliği olmayan bir beton atıldıktan sonra çalışmaların durduğu Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini Meclis gündemine taşıdı.

‘BU ACELE NEDEN?’

Aliağa Çaltılıdere bölgesinde yapılması planlan hastanenin yer tahsisinin 31 Mart seçimleri öncesinde alelacele yapıldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Sındır, “Zamanında basına da yansıyan yaygaranın ve şaşalı temel atma törenin üzerinden neredeyse iki ay geçti. Şu anda alanda sözde temel atma töreninde temelsiz zemin üzerinde dökülen sathi betondan başka bir şey yok. 31 Mart seçimleri öncesi yapılan bu göstermelik törenin seçimlere yönelik bir adım olduğu ortada. Çünkü temel attıklarını söyledikleri temelcik tam bir rezillik ve kepazelik. Buna temel demek inşaat mühendisliği bilimiyle alay etmektir. Toprak tesviye edilip düzeltip üstüne yüzeysel bir beton dökmüşler. Hastane temeli dedikleri bu betonun üstüne ancak bir baraka konulabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi alanın tahsisi için Aliağa Belediyesi’ne başvurmuş, ilgili alan Belediye Meclisinde aynı gün ve aynı oturumda gündeme alınarak ne İmar komisyonuna ne de herhangi bir başka komisyona havale edilmeden ve kimseye görüş sorulmadan ve hatta Meclis oturumunda dahi yeterli kapsamda görüşülmeden tahsis edilmiş. Bu acele neden? Buradan kötü kokular geliyor. Anlaşılan o ki, Aliağa Belediyesi seçimlerde CHP adayına geçer endişesi ile yangından mal kaçırır gibi gayrikabili rücu -geri dönüşü olmayan-tahsisat yapılmış” dedi.

‘TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI, DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ’

Tahsis edilen alanın zeytinli tarla vasfında olduğunu ve parsel içinde köy mezarlığının bulunduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “İmar planı olmayan ve tapuda zeytinli tarla vasfındaki söz konusu alanda yapılan temel atma töreni yangından mal kaçırır gibi gerçekleştirildi. Sözde temel atma töreni amacıyla alanda zeytin ağaçlarının da kesilmiş olduğu belirtiliyor. Doğayı da tahrip eden bu olayın peşini bırakmayacak, bölgede yaşanabilecek benzer olayların takipçisi olacağız. Görünen o ki burada imar planı uygun değil ve ihaleyle ilgili her hangi bir bilgiye sahip değiliz. Ortada yüklenici şirket yok, ortada yapılmış bir ihale yok. Bu nasıl iş? Sözde temel atma töreninde yapılan tüm masraflar kamu zararına neden olmuştur. Aliağa Çaltılıdere bölgesinde imar ile ilgili el değiştirmelerin çok sık olduğuna şahit oluyoruz. Bu bölgeye yapılacağı duyurulan hastanenin imar rantının bir parçası olup olmadığının peşini bırakmayacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve doğamızı korumaktan bir adım bile geri atmayacağız. Kamuyu zarara uğratan, usulsüzlük, görev ihmali ve görevi kötüye kullanma niteliklerine haiz olduğu düşünülen tüm işlemler hakkında savcılıkları ve mülkiye müfettişlerini göreve çağırıyorum” dedi.

Sındır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti: