Brezilya'da eğitim bütçesindeki kesinti protesto edildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde binlerce kişi, eğitim bütçesindeki kesintiye karşı eylem düzenledi. Kent merkezinde toplanan ve kamu eğitim kurumlarına yönelik bütçede yüzde 30 kesintiyi protesto eden göstericilere, son devlet başkanı seçiminde İşçi Partisinin desteklediği aday Fernando Haddad da eşlik etti.

Brezilya Eğitim Bakanlığı ay başında tüm federal üniversitelere, kamu eğitim kurumları ve federal fon sağlanan bazı liselere sağlanan bütçede yüzde 30 kesinti yapılacağını açıklamıştı. Bütçedeki kesinti üniversite personeli ve eğitim uzmanları tarafından tepkiyle karşılanmış, bazı lise öğrencileri kesintiye karşı gösteriler düzenlemişti.

Ülkede yüksek lisans ve doktora öğrencileri için tüm bursların durdurulduğu da açıklanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin bursları durdurma kararı, bazılarınca siyasi olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. (Rio De Janeiro/AA)