AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi

Bayburt'ta haber takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 jandarma, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı. 2 jandarmanın cansız bedenine ulaşıldı.

Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı ararken, Soğanlı Deresi'nde suya kapılan 2 jandarmanın cansız bedenine ulaşıldı. Askerlerin birinin astsubay, diğerinin de uzman çavuş olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU?

Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı, 10 Mayıs'ta Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü.

AA Bayburt muhabirini arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri katılıyor.

12 Mayıs'ta ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu. Ekipler, Abdulkadir Nişancı'ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi. Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı'nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Veysel Kara/AA