AA muhabirini ararken 2 jandarma dere suyuna kapıldı

Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı.

Jandarmalardan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğeri ise aranıyor.

Fotoğraf: DHA

Bayburt’ta haber takibi sırasında uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında son olarak Nişancı'nın ayakkabısı bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı, 10 Mayıs'ta Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü.

AA Bayburt muhabirini arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri katılıyor.

12 Mayıs'ta ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu. Ekipler, Abdulkadir Nişancı'ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi. Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı'nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Veysel Kara/AA