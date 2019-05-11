AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağındaki yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları yeniden başladı.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama kurtarma çalışması yapan yaklaşık 100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, gece verilen aranın ardından çalışmalarına tekrar başladı.

Aramalar, gece İHA'ların termal kameralarla da çalışma yaptığı vadi ile uçurumun alt bölgesindeki derede gerçekleştiriliyor.

Bölgenin hem Trabzon hem de Bayburt tarafından sürdürülen arama faaliyetlerine, Rize'den gelen dalgıçlar da dere içindeki aramalarla dahil oldu. (Bayburt/AA)