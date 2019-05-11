Yenişehir kayyumu, Ezidileri çıkardığı alana binicilik tesisi yaptırdı

Yenişehir Belediyesine 178 milyon lira borç ve 29 milyon lira bütçe açığı bırakan kayyum Serdar Kartal, binlerce Êzidîyi çıkardığı Fidanlık Alanı’na 2 milyon 103 bin lira harcayarak kimsenin faydalanmadığı binicilik tesisi yaptırmış.

Şengal’de 2014 yılında IŞİD’in saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan ve Yenişehir Belediyesi tarafından Fidanlık Kampı’na yerleştirilen Êzidîler, kayyum tarafından 1 Ocak 2017’de Mardin Midyat’ta bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kampı’na yerleştirildi. Boşaltılan kampın bir kısmı 10 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğü’ne, bir başka kısmı ise 25 yıllığına Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne tahsis edildi.

TESİS 2 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Kayyum Kartal, kampın bir başka kısmında yaptırdığı binicilik tesisinin yapımına ise, 1 milyon 939 bin 985 lira harcadı. Kayyum, Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim tarafından atanan Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa’nın adını tesise verdi. 5'i midilli olmak üzere 7 ata 76 bin 700 lira harcayan kayyum, tesisin mobilyalarına da 89 bin 668 lira harcadı. Tesisin toplam maliyeti 2 milyon 106 bin 353 liraya mal oldu. Yapılan harcamaya rağmen tesisin bakımsız bırakılması sonucunda bir midilli atı yaşamını yitirdi.

Tesis görevlisi, bir midilli atının yaşamını yitirdiğini ve tesisin de bakımsız olduğunu söyledi. “Kayyum veya yurttaşlar ata bindi mi?” sorusunu yanıtlayan bir başka görevli ise, “Şimdiye kadar hiç kimse binmedi. Sadece bir kere ben bindim” dedi. (Diyarbakır/MA)