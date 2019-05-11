Çırağan Sarayı’nın bahçesine yapılan prefabrik yapı kaçak çıktı

Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile Hasan Kalyoncu ve Nevin Kalyoncu’nun oğlu Haluk Kalyoncu’nun düğünü için 108 yıllık Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesimine yapılan ve daha sonra kaldırılan kış bahçesinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü “haberimiz yoktu” dedi.

Yapı düğünün ardından kaldırıldı.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ise nikah şahitliği yaptı.

KORUMA BÖLGE KURULU: İZİN ALINMADI

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocukları 13 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Çırağan Sarayı’nda yaptıkları düğünle evlendi. Törenden günler önce Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesiminde düğün için kış bahçesi yapıldı.

"TARİHE KARŞI SUÇ İŞLENDİ"

Eski İBB CHP meclis üyesi Hüseyin Sağ tarihi sarayın bütün manzarasını kapatan yapının nasıl ve hangi izinlerle inşaa edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne sordu. Sağ’a gelen yanıtta İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararı paylaşıldı. Kurul kararında şikâyetler üzerine inceleme yapıldığı belirtilerek kendilerince verilen izin olmadığı ifade edildi. Bahçenin kaldırılmasını istediklerini belirten kurul, 18 Nisan’da söküm işlemlerinin tamamlandığının kendilerine bildirildiğini açıkladı. Kurul uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede de izinsiz uygulamanın kaldırıldığının tespit edildiği belirtildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sağ, “Bahçe kaldırılınca suç işlenmemiş mi oluyor? Tarihe karşı suç işlendi” dedi.

Tarihi yapının siluetini bozan yapının fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmış ve tepkilere neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)