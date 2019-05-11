11 Mayıs 2019 09:30
Marmara’da yer yer sağanak bekleniyor
Marmara'nın genelinde parçalı bulutlu hava hakim iken Kırklareli ve Tekirdağ’da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak bekleniyor.
Fotoğraf: Pixabay
Marmara Bölgesi’nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. (HABER MERKEZİ)
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