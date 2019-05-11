11 Mayıs 2019 09:30
İstanbul’da dolu ve yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sanak ve dolu etkili oluyor. Kırklareli ve Tekirdağ’da ise akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak bekleniyor.
Fotoğraf: Pixabay
İstanbul’da sabah saatlerinde parçalı bulutlu olan hava, öğleden sonra kuvvetli yağmura dönüştü.
Arnavutköy’de ise dolu etkili oldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. (HABER MERKEZİ)