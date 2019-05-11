11 Mayıs 2019 01:49

23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinin takvimi hazırlandı

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi hazırlandı. 

23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinin takvimi hazırlandı

YSK logosu

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    23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi hazırlandı.

    • Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacak siyasi partilere 21 Mayıs Salı günü verilecek.
    • Sandık kurullarının teşkiline ilişkin şikayetler 23-24 Mayıs günlerinde yapılacak. 
    • Siyasi partilerin adaylarında ölüm ve istifa nedeniyle boşalma olması halinde siyasi partiler 24 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yeni isim bildirebilecek. 
    • Kesin aday listeleri 27 Mayıs Pazartesi günü il seçim kurulunca ilan edilecek. 
    • Birleşik oy pusulalarının basımına ve ilçe seçim kurullarına dağıtımına 27 Mayıs Pazartesi başlanacak. 
    • Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına da 27 Mayıs Pazartesi başlanacak, dağıtım 16 Haziran Pazar günü tamamlanacak. 
    • Seçim propagandası ve yasaklar 13 Haziran Perşembe günü başlayacak. 
    • Seçim propagandası 22 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. 

    31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi nedeniyle yenileme seçimi 23 Haziran 2019'da yapılacak. 

    Kesintisiz uygulanacak seçim takviminde, resmi tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilecek. 

    Seçimin başlangıç tarihi bugün (11 Mayıs Cumartesi) olacak. 

    Yenileme seçimine ilişkin parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

    İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi de mülki idare amirlerinden 13 Mayıs Pazartesi günü istenecek. 298 sayılı Kanunun 26. maddesi, "İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3'üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler." hükmünü içeriyor.

    Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle: 

    15 Mayıs Çarşamba:

    Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. 

    Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenecek. 

    İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri belirlenerek, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak. 

    20 Mayıs Pazartesi:  

    İlçe seçim kurulu başkanınca, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi işlemi saat 15.00'e kadar yapılacak. 

    İlçe seçim kurulu başkanınca, YSK'nin ilgili kararı çerçevesinde sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi yapılacak. 

    Sandık kurullarında görev alacak üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü. 

    21 Mayıs Salı: 

    Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere, talepleri halinde verilmeye başlanacak. 

    Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanacak. 

    23 Mayıs Perşembe: 

    Sandık kurullarının teşkiline ilişkin şikayetlere saat 08.00'den itibaren başlanacak. 

    24 Mayıs Cuma: 

    Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak ölüm ve istifa halinde boşalanların yerine siyasi parti il başkanlıklarınca aday ismi saat 17.00'ye kadar bildirilecek.

    Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü. 

    25 Mayıs Cumartesi: 

    Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü. 

    26 Mayıs Pazar: 

    Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. 

    27 Mayıs Pazartesi: 

    Kesin aday listeleri, bağımsız adaylar dahil il seçim kurulunca ilan edilecek. 

    İl seçim kurulunca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak. 

    Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. 

    Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtılmasına başlanacak. 

    29 Mayıs Çarşamba: 

    Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. Oluşumda görev alanlarla bu husus bildirilecek ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak. 

    13 Haziran Perşembe:

    Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

    16 Haziran Pazar:

    Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

    18 Haziran Salı:

    Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgilerin Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgilerin de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılacak.

    Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanakla iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 16 Haziran günü akşamına kadar alamayanlar, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

    19 Haziran Çarşamba:

    Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması bitirilecek. İlçe seçim kurullarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı kesinleşenlere ilişkin olarak sonradan gelen bilgiler sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz şerhi" girilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarından, tutuklular ile tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek.

    20 Haziran Perşembe:

    Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanacak. 

    21 Haziran Cuma:

    Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleşen seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

    22 Haziran Cumartesi:

    Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

    23 Haziran Pazar:

    Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. (AA)

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