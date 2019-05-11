Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun'a gözaltı

Gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik haber takibi sırasında gözaltına alındı. Kuray Mısır Çarşısı'nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı.

Gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik gözaltına alındı.



Kuray Mısır Çarşısı'nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı.#GazetecilikSuçDeğildir — Gazeteci Dayanışma Ağı (@AgGazeteci) 10 Mayıs 2019

Medyascope muhabiri, gazeteci Canan Coşkun ise 2015 yılındaki bir hakaret davası dosyasındaki ifade eksikliği nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Canan Coşkun'un Taksim Balo Sokak'ta polis kontrolü sırasında gözaltına alındığı, işlemlerin ardından Taksim Polis Merkezi'ne sevk edileceği belirtildi.

Gazeteci Çiçek Tahaoğlu, Coşkun'un bu gece gözaltında kalacağını, moralinin iyi olduğunu aktardı. Pek çok gazeteci de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Coşkun'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Canan Coşkun ifade eksikliği gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.#GazetecilikSucDegildir — Gazeteci Dayanışma Ağı (@AgGazeteci) 10 Mayıs 2019

Gazeteci arkadaşımız @canancoskun hakkında 2015 yılındaki bir hakaret dosyasındaki ifade eksikliği nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı için şuan gözaltında. Şuan Taksim Polis kontrol noktasında Canan'ın yanındayız. İşlemler sürüyor. Taksim Polis Merkezi'ne sevkedilecek. — Rıfat Doğan (@RifatDogann) 10 Mayıs 2019

"Bir Cuma gecesi"... bunun ne tür bir cezalandırma olduğunu hepimiz biliyoruz. Canan'ın yanındayız, gazeteciliğine çok uzun zamandır tanığız, yanındayız.#CananCoşkunuSerbestBırakın https://t.co/xNuxXlF17H — Ceren Sozeri (@cerensozeri) 10 Mayıs 2019

2015'teki bir soruşturmada ifade eksikliği nedeniyle 2019'da bir Cuma gecesi gözaltı gözdağı değilse nedir? #CananCoşkunuSerbestBırakın pic.twitter.com/dEPtgpA36L — P24 (@P24Punto24) 10 Mayıs 2019

Gazeteci @canancoskun hakkında 2015’te bir hakaret davasındaki ifade eksikliği nedeniyle yakalama kararı çıkartılmış. Şu an gözaltında. Birçok gazeteci, taksim balo sokakta yanındayız — cicek t. (@cicektahaoglu) 10 Mayıs 2019

Adliye muhabiri gazeteci arkadaşımız @canancoskun’u 4 yıl önceki bir soruşturmada ifadesi eksik kalmış diye gece sokaktan çevirip almak niye? Her gün haber için Çağlayan Adliyesi’nde zaten, verir ifadesini. — elif ılgaz (@elifilgaz) 10 Mayıs 2019