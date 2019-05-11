11 Mayıs 2019 00:12
Son Güncellenme Tarihi: 11 Mayıs 2019 00:48

Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun'a gözaltı

Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik haber takibi sırasında, Canan Coşkun ise kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.

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Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun'a gözaltı

Fotoğraf: Evrensel

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    Gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik haber takibi sırasında gözaltına alındı. Kuray Mısır Çarşısı'nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı.

    Medyascope muhabiri, gazeteci Canan Coşkun ise 2015 yılındaki bir hakaret davası dosyasındaki ifade eksikliği nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

    Canan Coşkun'un Taksim Balo Sokak'ta polis kontrolü sırasında gözaltına alındığı, işlemlerin ardından Taksim Polis Merkezi'ne sevk edileceği belirtildi.

    Gazeteci Çiçek Tahaoğlu, Coşkun'un bu gece gözaltında kalacağını, moralinin iyi olduğunu aktardı. Pek çok gazeteci de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Coşkun'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. (MEDYA SERVİSİ)

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