Lipton işçilerine destekler sürüyor

Hamdi GÖKDENİZ

Artvin

Lipton Arhavi çay fabrikası çalışanlarının iş akdinin askıya alınmasına karşı başlayan eyleme çevre ilçelerden de yoğun destek geldi. Her akşam iftar sonrası fabrika önünde buluşan halk, işçilere moral ve destek oluyor. Tek Gıda-İş Şube Başkanı Mustafa Yüksel de destek verenlere teşekkür etti.

Ziyaret sırasında konuşan CHP Ardeşen İlçe Başkanı Tahsin Ocaklı, “Bir emek ve hak mücadelesinin yapıldığını görmek ve bunun yanında durmamak kabul edilir bir şey olur mu?” diyerek daha kalabalık geleceklerini söyledi. CHP Pazar İlçe Başkanı Adnan Solak ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de işçilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Arhavi Belediyesini temsilen konuşan Engin Erkan da, belediye ve Arhavi halkı olarak emeğini ve hakkını savunan işçilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Vahşi kapitalizm dün de bunları yapıyordu bugün de aynısını yapıyor. Bunun mücadelesini verecek olan halktır. Ve adı da direnmek, hakkını söke söke almaktır.”

AKP Artvin Belediye İl Meclisi Üyesi Hüseyin Uzunhasanoğlu, “Burada fabrika işçileri bir hak arayışında. Ama ben üreticileri de işçi sınıfı içinde düşünüyorum. Mağdur olanlar hem çalışan işçiler hem de üreticilerdir. Koca Unilever şirketi İngiltere’de yapamadığını Türkiye’de yapmaya çalışıyor. Aslında bizim isyanımız buna. Bu şirket yetkilileri, fiyat konusunda, vade konusunda, kontenjan konusunda, ödeme konusunda ne istiyorlarsa onu yaptılar. Buna rağmen hiçbir Arhavili ben size çay vermiyorum demedi. Gelinen noktada şunu söyleyebilirim, bu davranış Unilever gibi bir dünya markasına yakışmadı” dedi.

AKP İlçe Başkanı Ufuk Yıldız ise işçilerin direnişini desteklediklerini, eyleme desteğin artması gerektiğini söyledi.